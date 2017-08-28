眼底出血有哪些预防方法

核心提示：眼睛是心灵的窗户，而眼底疾病尤其是常见的眼底出血，则可能是一些全身性疾病的表现。眼底出血其实并不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。

眼睛是心灵的窗户，而眼底疾病尤其是常见的眼底出血，则可能是一些全身性疾病的表现。眼底出血其实并不是一种独立的疾病，眼底病较复杂，眼底出血病程长，容易反作，会严重影响视力，甚至牵拉造成视网膜脱离而导致终身失明。

引起眼底出血的原因可以分为全身和局部两大类，全身性病变大致有糖尿病性视网膜病变、高血压性视网膜病变、肾脏性视网膜病变，甚至血液系统疾病，自身免疫系统疾病豆可以引起眼底出血。而局部的病变是指眼底本身的病变，视网膜血管炎、视网膜脉络膜炎病变、视神经血管炎、高度近视眼底病变等病变。

另外，老年人常出现的玻璃体后脱离时，因玻璃体引牵视网膜出现裂孔，从而伴发出血。眼底出血的患者会由于出血的多少和出血部位不同而产生不同的症状，出血量少，视网膜周边没有明显症状常被忽视，出血量多患者会感到眼前有黑影浮动，甚至实现完全被黑影遮挡，仅剩光感。因此眼底出血会引起很严重的后果，那么我们平时应注意科学用眼，保护好眼睛。

预防眼底出血的方法：

1.不要过度用眼，切忌“目不转睛”，经常眨眼可以减少眼球暴露于空气中的时间，减免泪液蒸发。

2.保持良好的工作姿势，保持一个适当的姿势使双眼平视或轻度向下注释屏幕，这样可以使颈部肌肉放松，并且使眼球暴露在空气中的面积减少。

3、多吃各种水果，特别是柑橘类水果，此外还应多吃蔬菜、粮食和鱼、鸡蛋。多喝水对减轻眼睛干燥也很有帮助。

4、对于眼底出血患者，应该保持良好的生活习惯，保证充足睡眠，不熬夜。避免长时间连续操作电脑，注意中间休息，休息时可以看远处或做眼保健操。

5、避免强光直射眼睛，也要防止眼外伤，一旦出现眼外伤应该积极治疗，以免造成眼底出血。

如果出现眼底出血病症，治疗越早越容易恢复。一旦眼睛出现发红，有灼伤或有异物感，看东西模糊甚至眼球肿胀或头痛，休息后仍不见好转一定要及时就医，以免贻误病情。

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