核心提示：现在随着人们压力的增大，飞蚊症患者的年龄也越来越年轻。很多白领和学生，因为长期使用电脑，造成视疲劳或是近视度数逐年升高，也加入了飞蚊症患者的大军。因此，注意用眼卫生，定期检查眼睛，才是远离疾病的根本。

现在随着人们压力的增大，飞蚊症患者的年龄也越来越年轻。很多白领和学生，因为长期使用电脑，造成视疲劳或是近视度数逐年升高，也加入了飞蚊症患者的大军。因此，注意用眼卫生，定期检查眼睛，才是远离疾病的根本。

人眼晶状体后面有个玻璃体，呈透明的凝胶状态。随着人年龄的增长，玻璃体会随之老化，原来的凝胶状态会发生部分“液化”，出现细点状、条状、网状等混浊物，随着眼球的转动而飘浮游荡。当光线进入眼内时，这些混浊的阴影透射到视网膜上，人们就会看到“飞蚊”。

飞蚊症的症状

1.多数的患者会感到有少量的黑影在眼前飞动;

2.虽然两眼都有飞蚊现象，但无法确定是哪只眼睛;

3.而且经过一段时间，此种现象不会加重或产生变化，“飞蚊”位置也较固定。

这些患者仍是属于生理性的，一般不会有失明的风险，甚至也不会影响视力。只要注意休息，症状就能消除，不需要进行专门治疗。不过，定期作眼底检查还是必须的。

飞蚊症警惕眼底病

除了玻璃体自身“衰老”外，邻近组织的病变也可以导致玻璃体混浊。例如葡萄膜、视网膜炎症或视网膜血管病变导致的出血、渗出以及眼外伤等。因而，高度近视眼，动过白内障等内眼手术，以及眼内发炎或有视网膜血管病变的患者，更应提高警惕。

预防方法

经常到室外运动有利于眼部健康和减缓视疲劳，特别是能提高对视网膜血管病变的防御能力，另外，高度近视者则要注意避免剧烈运动和外力撞击。还要均衡饮食，多吃些明目养眼的食物，如富含B族维生素的食物以及枸杞、田七等。

北京德胜门中医院眼科提醒：如果感觉“飞蚊”现象短期内明显增多，并伴有眼前闪光感、视力下降、视物变形等，或是飞蚊症突然发生，只有一个眼睛有，且黑影较多、飞舞的方向不定，视力变差，就很可能是病变比较严重了。这些患者尽快到医院进行详细检查，万一不幸患了严重的眼底疾病，也能及时得到最有针对性的治疗。