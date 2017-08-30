核心提示：眼底出血治疗方法有哪些？眼底出血眼是一种发病率高、危害性大的眼科疾病，多因高血压、糖尿病、视网膜血管阻塞或免疫功能异常引起，常见于高血压视网膜病变，糖尿病视网膜病变，视网膜静脉阻塞，视网膜静脉周围炎性病变。

眼底出血治疗方法有哪些？眼底出血眼是一种发病率高、危害性大的眼科疾病，多因高血压、糖尿病、视网膜血管阻塞或免疫功能异常引起，常见于高血压视网膜病变，糖尿病视网膜病变，视网膜静脉阻塞，视网膜静脉周围炎性病变。

中医治疗眼底出血的方法

1.眼针治疗

源于古代五轮八廓学说，用后天八卦将眼睛分八区，内连五脏六腑，外查形色丝络，诊察病人的疾病和机体的情况。根据《内经》“观眼察病”和《证治准绳》对眼的脏腑划分为理论，以眼与经络、脏腑内在联系为基础，在眼眶周围特定穴区针刺，通过对病人的反复观察和治疗实践，形成一种微针治疗。

2.药物离子导入

治疗是通过直流电的作用，使带有电荷的药物离子不经血液循环直接透入人体内，在组织内保持较高浓度和较久时间，这对于因血-房水屏障存在而使药物不易达到治疗浓度的眼内组织来说，有积极意义。达到活血化瘀、清热解毒、退翳明目及消炎、营养神经、改善微循环等作用。

3.雷电经络治疗仪

以现代(生物电共振)技术治病的理论为基础，该设备创新的应用负电流，超低频，高强度结合传统的中医理论为一体，运用电极流动手法而精心总结创立的一种新的医疗技术。治疗时根据病人病情结合舌苔脉象，循经选择穴位，可以促进气血流动，调整人体的脏腑功能，调节阴阳平衡。是人体器官达到健康状态。临床对治疗各种眼科慢性疾病，神经系统疾病起到辅助治疗作用。

眼底出血患者要注意卧床休息，避免活动和精神紧张，做好血压、血糖等的控制。不要长时间看书报、电视，建议看过40分钟后休息2～3分钟，不要过度兴奋、疲劳、激动或恼怒，保持良好和充足的睡眠。此外要少吸烟、少饮酒，少吃有刺激性的食物，禁喝浓茶或咖啡。

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