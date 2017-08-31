39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院眼科 > 正文
综合
问医生

视神经炎有哪些治疗的方法呢

2017-08-31
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：视神经炎早期的表现形式和表现的的症状总是患者觉得自己莫名其妙的视力下降或者是眼睛有非常不适的感觉。所以提醒患者如果发现自己有这样的情况的话，一定要及时就医。那么视神经炎有哪些治疗的方法？

　　视神经炎早期的表现形式和表现的的症状总是患者觉得自己莫名其妙的视力下降或者是眼睛有非常不适的感觉。所以提醒患者如果发现自己有这样的情况的话，一定要及时就医。那么视神经炎有哪些治疗的方法？

　　视神经炎有哪些治疗的方法

　　1、病因治疗

　　应尽力找出病因，除去病灶。对原因不明者，应去除一切可疑病灶。针对病因进行治疗。急性病例可使用皮质类固醇药物进行治疗，但仅对非脱髓鞘性炎症、感染和肿瘤等原因所致的视神经炎有一定效果。

　　脱髓鞘性视神经炎如多发性硬化，不经任何治疗部分患者的视力可在数周后自行恢复。因此，在估计疗效时，应该非常慎重。不少国外学者认为药物对视神经炎症的所谓“疗效”均系疾病本身的自然缓解过程，而非药物的治疗作用。

　　2、皮质激素治疗

　　急性病人，由于视神经纤维发炎肿胀，若时间过长或炎性反应过于剧烈，都可使视神经纤维发生变性和坏死。因此，早期控制炎性反应，避免视神经纤维受累极为重要。可口服强的松、强的松龙和地塞米松;严重者可静脉滴注促肾上腺皮质激素(ACTH)。

　　3、血管扩张剂：球后注射妥拉苏林或口服妥拉苏林、烟酸等。

　　4、抗感染治疗：如有感染情况，可使用抗生素(青霉素，先锋霉素)。

　　5、中医治疗：

　　中医治疗以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

　　以上的这些就是视神经炎的一些治疗的方式和方法了，我们可以看出以上的这些关于治疗视神经炎的方法采用了中西医相结合的方式。建议患者如果发现自己出现视神经炎这种情况的话，首先需要做的就是去医院确定自己的发病原因，这样也好对症下药。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈