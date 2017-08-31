视神经炎有哪些治疗的方法呢

核心提示：视神经炎早期的表现形式和表现的的症状总是患者觉得自己莫名其妙的视力下降或者是眼睛有非常不适的感觉。所以提醒患者如果发现自己有这样的情况的话，一定要及时就医。那么视神经炎有哪些治疗的方法？

视神经炎早期的表现形式和表现的的症状总是患者觉得自己莫名其妙的视力下降或者是眼睛有非常不适的感觉。所以提醒患者如果发现自己有这样的情况的话，一定要及时就医。那么视神经炎有哪些治疗的方法？

视神经炎有哪些治疗的方法

1、病因治疗

应尽力找出病因，除去病灶。对原因不明者，应去除一切可疑病灶。针对病因进行治疗。急性病例可使用皮质类固醇药物进行治疗，但仅对非脱髓鞘性炎症、感染和肿瘤等原因所致的视神经炎有一定效果。

脱髓鞘性视神经炎如多发性硬化，不经任何治疗部分患者的视力可在数周后自行恢复。因此，在估计疗效时，应该非常慎重。不少国外学者认为药物对视神经炎症的所谓“疗效”均系疾病本身的自然缓解过程，而非药物的治疗作用。

2、皮质激素治疗

急性病人，由于视神经纤维发炎肿胀，若时间过长或炎性反应过于剧烈，都可使视神经纤维发生变性和坏死。因此，早期控制炎性反应，避免视神经纤维受累极为重要。可口服强的松、强的松龙和地塞米松;严重者可静脉滴注促肾上腺皮质激素(ACTH)。

3、血管扩张剂：球后注射妥拉苏林或口服妥拉苏林、烟酸等。

4、抗感染治疗：如有感染情况，可使用抗生素(青霉素，先锋霉素)。

5、中医治疗：

中医治疗以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

以上的这些就是视神经炎的一些治疗的方式和方法了，我们可以看出以上的这些关于治疗视神经炎的方法采用了中西医相结合的方式。建议患者如果发现自己出现视神经炎这种情况的话，首先需要做的就是去医院确定自己的发病原因，这样也好对症下药。