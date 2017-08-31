39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院眼科 > 正文
综合
问医生

视神经炎的高发人群有哪些

2017-08-31
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　视神经炎是有很大的致盲的危险的，在医学上对于视神经炎这种疾病是非常重视的。那么视神经炎哪些人容易得呢？这些人都有什么共同的一些特征呢？下面我们来介绍一下。

　　视神经炎是有很大的致盲的危险的，在医学上对于视神经炎这种疾病是非常重视的。那么视神经炎哪些人容易得呢？这些人都有什么共同的一些特征呢？下面我们来介绍一下。

　　视神经炎的高发人群有哪些

　　1、女性

　　女性是视神经炎的多发人群，尤其18～49岁的女性。视神经炎的患者中，女性患者大约是男性患者的3倍。

　　2、确诊为多发性硬化(MS)的患者

　　确诊为多发性硬化的人群是视神经炎的高危人群。视神经炎常是MS的首发表现。视神经炎既可作为多发性硬化(MS)的首发症状(1/4)或单独存在，也可继发于病程中。

　　注意事项

　　1、 视神经炎患者要注意多发性硬化的危险。对于视神经炎患者，MRI是重要的辅助检查，可以帮助判断是否合并有MS以及排除其他病变。

　　2、视神经炎发生MS的危险因素：脑MRI单或多个白质病变;有过非典型的神经系统体征;发复发作或有MS家族史。

　　3、即使有脑部病灶，也只有50%的患者有MS的临床表现。

　　以上的这些就是容易得视神经炎的高发的人群，我们只有了解了哪些人容易得这种疾病，才能更好的预防和治疗。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈