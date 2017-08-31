核心提示： 视神经炎是有很大的致盲的危险的，在医学上对于视神经炎这种疾病是非常重视的。那么视神经炎哪些人容易得呢？这些人都有什么共同的一些特征呢？下面我们来介绍一下。

视神经炎是有很大的致盲的危险的，在医学上对于视神经炎这种疾病是非常重视的。那么视神经炎哪些人容易得呢？这些人都有什么共同的一些特征呢？下面我们来介绍一下。

视神经炎的高发人群有哪些

1、女性

女性是视神经炎的多发人群，尤其18～49岁的女性。视神经炎的患者中，女性患者大约是男性患者的3倍。

2、确诊为多发性硬化(MS)的患者

确诊为多发性硬化的人群是视神经炎的高危人群。视神经炎常是MS的首发表现。视神经炎既可作为多发性硬化(MS)的首发症状(1/4)或单独存在，也可继发于病程中。

注意事项

1、 视神经炎患者要注意多发性硬化的危险。对于视神经炎患者，MRI是重要的辅助检查，可以帮助判断是否合并有MS以及排除其他病变。

2、视神经炎发生MS的危险因素：脑MRI单或多个白质病变;有过非典型的神经系统体征;发复发作或有MS家族史。

3、即使有脑部病灶，也只有50%的患者有MS的临床表现。

以上的这些就是容易得视神经炎的高发的人群，我们只有了解了哪些人容易得这种疾病，才能更好的预防和治疗。

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