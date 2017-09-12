核心提示：北京哪家医院治疗睑板腺功能障碍？睑板腺功能障碍在油性皮肤及年老者中十分常见，是蒸发过强型干眼症的主要原因。

北京哪家医院治疗睑板腺功能障碍？睑板腺功能障碍在油性皮肤及年老者中十分常见，是蒸发过强型干眼症的主要原因。

睑板腺功能障碍多见于老年，但是无明显性别差异，寒冷地带的和发病率高于温暖气候地区，症状无特异性包括眼红、眼部烧灼感、异物感、干燥感，刺激感、痒、视疲劳、视力波动、流泪等。睑缘常增厚，可伴有红斑、过度角化等体征，睑缘后层出现自后向前的血管扩张，睑板腺开口有白色角质蛋白堵塞而凸起变形，挤压后分泌物呈泡沫样、颗粒样或牙膏样.

睑板腺功能障碍在病变进展时睑板腺会有黄色的粘液样分泌物，睑板腺炎症持续多年后，睑板腺广泛萎缩。其他常见的伴随体征有霰粒肿、结膜结石、结膜充血、乳头增生、角膜点状着色等，严重者出现角膜血管翳、角膜溃疡与睑外翻。单侧顽固睑板腺功能障碍病例，眼睑缘同一部位持续炎症，且周围有解剖学异常(如睫毛毛囊丢失或扭曲)，应考虑脂肪细胞癌。

睑板腺功能障碍治疗方法有：

1.眼针治疗

源于古代五轮八廓学说，用后天八卦将眼睛分八区，内连五脏六腑，外查形色丝络，诊察病人的疾病和机体的情况。根据《内经》“观眼察病”和《证治准绳》对眼的脏腑划分为理论，以眼与经络、脏腑内在联系为基础，在眼眶周围特定穴区针刺，通过对病人的反复观察和治疗实践，形成一种微针治疗。

2.药物离子导入

治疗是通过直流电的作用，使带有电荷的药物离子不经血液循环直接透入人体内，在组织内保持较高浓度和较久时间，这对于因血-房水屏障存在而使药物不易达到治疗浓度的眼内组织来说，有积极意义。达到活血化瘀、清热解毒、退翳明目及消炎、营养神经、改善微循环等作用。

3.雷电经络治疗仪

以现代(生物电共振)技术治病的理论为基础，该设备创新的应用负电流，超低频，高强度结合传统的中医理论为一体，运用电极流动手法而精心总结创立的一种新的医疗技术。治疗时根据病人病情结合舌苔脉象，循经选择穴位，可以促进气血流动，调整人体的脏腑功能，调节阴阳平衡。是人体器官达到健康状态。临床对治疗各种眼科慢性疾病，神经系统疾病起到辅助治疗作用。

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