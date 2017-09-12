核心提示：北京哪家医院治疗眼底动脉硬化？眼底动脉硬化为老年性动脉硬化和小动脉硬化。在一定程度上，反映了脑血管和全身其他血管系统的情况。眼底动脉硬化是全身动脉硬化的一个典型“信号”，需要进一步检查，以查明全身其他部位的动脉硬化情况。

北京哪家医院治疗眼底动脉硬化？眼底动脉硬化为老年性动脉硬化和小动脉硬化。在一定程度上，反映了脑血管和全身其他血管系统的情况。眼底动脉硬化是全身动脉硬化的一个典型“信号”，需要进一步检查，以查明全身其他部位的动脉硬化情况。

眼底动脉硬化治疗方法有：

1.眼针治疗

源于古代五轮八廓学说，用后天八卦将眼睛分八区，内连五脏六腑，外查形色丝络，诊察病人的疾病和机体的情况。根据《内经》“观眼察病”和《证治准绳》对眼的脏腑划分为理论，以眼与经络、脏腑内在联系为基础，在眼眶周围特定穴区针刺，通过对病人的反复观察和治疗实践，形成一种微针治疗。

2.药物离子导入

治疗是通过直流电的作用，使带有电荷的药物离子不经血液循环直接透入人体内，在组织内保持较高浓度和较久时间，这对于因血-房水屏障存在而使药物不易达到治疗浓度的眼内组织来说，有积极意义。达到活血化瘀、清热解毒、退翳明目及消炎、营养神经、改善微循环等作用。

3.雷电经络治疗仪

以现代(生物电共振)技术治病的理论为基础，该设备创新的应用负电流，超低频，高强度结合传统的中医理论为一体，运用电极流动手法而精心总结创立的一种新的医疗技术。治疗时根据病人病情结合舌苔脉象，循经选择穴位，可以促进气血流动，调整人体的脏腑功能，调节阴阳平衡。是人体器官达到健康状态。临床对治疗各种眼科慢性疾病，神经系统疾病起到辅助治疗作用。

眼底动脉硬化患者日常饮食注意尽量少摄入高热量、高脂肪、高胆固醇类的食品，切勿暴饮暴食，多吃蔬菜、水果，戒烟限酒，保持愉快的心情，多运动等可一定程度上延缓老年眼底动脉硬化的进程。

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