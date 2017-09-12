39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院眼科 > 正文
综合
问医生

北京哪家医院治疗视神经病变

2017-09-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：北京哪家医院治疗视神经病变？视神经是指视盘到视交叉这段视路，它分为球内段、眶内段、骨管内段、和颅内段。视网膜神经细胞感受光线，并将光信息传至视神经，再由视神经将信息传送到大脑。视神经任何一段受损，或大脑后部视中枢发生病变，均可导致视力障碍。

　　北京哪家医院治疗视神经病变？视神经是指视盘到视交叉这段视路，它分为球内段、眶内段、骨管内段、和颅内段。视网膜神经细胞感受光线，并将光信息传至视神经，再由视神经将信息传送到大脑。视神经任何一段受损，或大脑后部视中枢发生病变，均可导致视力障碍。

　　视神经萎缩是视神经的一种退行性病变，多为高风内障、暴盲、青风内障等疾病发展到后期所致。视神经萎缩症属肝肾阳虚、心营亏损、脾肾阳虚者，均由精亏血少，或阳气不足，视神经失养所致，因此应针对性地选择滋补心、肝、脾、肾或助脾肾阳气的膳食。

　　视神经病变患者饮食上还应注意增加富含维生素E、B1、B12及促进体内新陈代谢的食物，忌食辛辣，禁止吸烟及饮烈性酒，少吃刺激性的食物，多吃一些新鲜的蔬菜、水果及蛋白质含量高的食物。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院眼科”

　　即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院迟润华。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈