核心提示：北京哪家医院治疗视神经病变？视神经是指视盘到视交叉这段视路，它分为球内段、眶内段、骨管内段、和颅内段。视网膜神经细胞感受光线，并将光信息传至视神经，再由视神经将信息传送到大脑。视神经任何一段受损，或大脑后部视中枢发生病变，均可导致视力障碍。

北京哪家医院治疗视神经病变？视神经是指视盘到视交叉这段视路，它分为球内段、眶内段、骨管内段、和颅内段。视网膜神经细胞感受光线，并将光信息传至视神经，再由视神经将信息传送到大脑。视神经任何一段受损，或大脑后部视中枢发生病变，均可导致视力障碍。

视神经萎缩是视神经的一种退行性病变，多为高风内障、暴盲、青风内障等疾病发展到后期所致。视神经萎缩症属肝肾阳虚、心营亏损、脾肾阳虚者，均由精亏血少，或阳气不足，视神经失养所致，因此应针对性地选择滋补心、肝、脾、肾或助脾肾阳气的膳食。

视神经病变患者饮食上还应注意增加富含维生素E、B1、B12及促进体内新陈代谢的食物，忌食辛辣，禁止吸烟及饮烈性酒，少吃刺激性的食物，多吃一些新鲜的蔬菜、水果及蛋白质含量高的食物。

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