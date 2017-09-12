核心提示：北京哪家医院治疗玻璃膜疣？玻璃膜疣是胶样或透明的小体，是一种发生在脉络膜视网膜的一种变性疾病，是色素上皮细胞异常代谢产物在视网膜上的异常沉积所致。

北京哪家医院治疗玻璃膜疣？玻璃膜疣是胶样或透明的小体，是一种发生在脉络膜视网膜的一种变性疾病，是色素上皮细胞异常代谢产物在视网膜上的异常沉积所致。

玻璃膜疣有多种类型，常见的的主要类型：

1.硬性玻璃疣：小而圆，散在的黄白点;2.

2.软性玻璃疣：比硬性疣大，边界模糊，可融合;

3.基底层玻璃疣：不可数，小而圆，相同的视网膜下结节;

4.钙化玻璃疣：具有闪烁的外观。

如何治疗玻璃膜疣？

视盘玻璃疣通常有视野的损害，这种损害与青光眼的视野损害相似。视盘玻璃疣伴有眼压升高时，很难鉴别视野损害由何者导致。动态评估RNFL和视野变化，如果RNFL和视野进行性损害，不论是由于青光眼，还是视盘玻璃疣引起的，建议降眼压治疗，以保护视神经。如果眼压控制良好，病情可以稳定。

发生缺血性视乳头病变，视网膜中央动脉阻塞和视网膜静脉阻塞时，参照这些疾病的治疗方案处理。视网膜脉络膜新生血管可根据病情选择中医治疗、视网膜光凝治疗、光动力治疗和手术治疗。

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