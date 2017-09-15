核心提示：北京哪家医院治疗中渗？中渗是中心性渗出性脉络膜视网膜病变的简称，又称Rieger中心性视网膜炎、青年性出血性黄斑病变。是发生于黄斑部及其周围的孤立的渗出性脉络膜视网膜病灶，伴有视网膜下新生血管及出血。临床上并不少见，一般为单眼发病，年龄多在20－50岁健康人，无性别差异。自然病程数月至数年不等。

北京哪家医院治疗中渗？中渗是中心性渗出性脉络膜视网膜病变的简称，又称Rieger中心性视网膜炎、青年性出血性黄斑病变。是发生于黄斑部及其周围的孤立的渗出性脉络膜视网膜病灶，伴有视网膜下新生血管及出血。临床上并不少见，一般为单眼发病，年龄多在20-50岁健康人，无性别差异。自然病程数月至数年不等。

中渗治疗方法有：

1.眼针治疗

源于古代五轮八廓学说，用后天八卦将眼睛分八区，内连五脏六腑，外查形色丝络，诊察病人的疾病和机体的情况。根据《内经》“观眼察病”和《证治准绳》对眼的脏腑划分为理论，以眼与经络、脏腑内在联系为基础，在眼眶周围特定穴区针刺，通过对病人的反复观察和治疗实践，形成一种微针治疗。

2.药物离子导入

治疗是通过直流电的作用，使带有电荷的药物离子不经血液循环直接透入人体内，在组织内保持较高浓度和较久时间，这对于因血-房水屏障存在而使药物不易达到治疗浓度的眼内组织来说，有积极意义。达到活血化瘀、清热解毒、退翳明目及消炎、营养神经、改善微循环等作用。

3.雷电经络治疗仪

以现代(生物电共振)技术治病的理论为基础，该设备创新的应用负电流，超低频，高强度结合传统的中医理论为一体，运用电极流动手法而精心总结创立的一种新的医疗技术。治疗时根据病人病情结合舌苔脉象，循经选择穴位，可以促进气血流动，调整人体的脏腑功能，调节阴阳平衡。是人体器官达到健康状态。临床对治疗各种眼科慢性疾病，神经系统疾病起到辅助治疗作用。

【迟润华】

出诊时间：周二上午、周三、周六

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。