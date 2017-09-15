核心提示：北京哪家医院治疗结膜炎？结膜充血和分泌物增多是各种结膜炎的共同特点，炎症可为单眼或双眼同时或先后发病。

北京哪家医院治疗结膜炎？结膜充血和分泌物增多是各种结膜炎的共同特点，炎症可为单眼或双眼同时或先后发病。

结膜炎的病因可根据其不同性质分为感染性和非感染性两大类。

①感染性 由于病原微生物感染所致的结膜炎症。

②非感染性 以局部或全身的变态反应引起的过敏性炎症最常见，外界的理化因素，如光、各种化学物质也可成为致病因素。

迟润华提醒：结膜炎多是接触传染，故应提倡勤洗手，避免随意揉眼。提倡流水洗脸，毛巾、手帕等物品要与他人分开，并经常清洗消毒。如果一眼患结膜炎，必须告诉病人保护健眼不受感染。凡工作环境多风、尘烟等刺激者，应改善环境和戴保护眼镜，以防引起结膜炎。

【迟润华】

出诊时间：周二上午、周三、周六

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。

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