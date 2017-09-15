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北京哪家医院治疗玻璃体脱落

2017-09-15
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核心提示：玻璃体脱离指玻璃体的境界层由视网膜的内境界膜脱离，这可能是由于玻璃体内部液化或有机化索条牵引致使玻璃体收缩，或者是由外部视网膜脉络膜的渗出或出血压迫玻璃体所致。在这许多原因中，续发于老年人或高度近视眼有玻璃体液化的病人较为多见。这可能与眼部组织的退行性变有关。

　　玻璃体脱离指玻璃体的境界层由视网膜的内境界膜脱离，这可能是由于玻璃体内部液化或有机化索条牵引致使玻璃体收缩，或者是由外部视网膜脉络膜的渗出或出血压迫玻璃体所致。在这许多原因中，续发于老年人或高度近视眼有玻璃体液化的病人较为多见。这可能与眼部组织的退行性变有关。

　　单纯玻璃体脱离并不一定引起视网膜脱离，如果患者原有视网膜变性(囊样或网状变性)或陈旧性病灶，一旦发生玻璃体限局性牵引，则容易产生视网膜破孔而导致视网膜脱离。如果在病变区有血管破裂，则会发生出血。有时也可能先有视网膜脱离然后发生玻璃体变性，而后者的脱水、收缩反过来又加重了视网膜脱离程度，所以临床上这两者的关系非常密切，也非常危险。

　　中医治疗

　　中医治疗玻璃体脱落以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

　　这些病变多由周边部开始，不易引起患者注意。如后极部玻璃体脱离早期即可因牵引产生黄斑区水肿而影响视力。持续牵引则可发生浆液性甚至出血性视网膜病变，久之出现黄斑囊样变性和破孔。这就使视力持续地减退甚至于不能恢复，所以应该及早检查确诊和治疗。

　　普及健康知识，倡导健康生活

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