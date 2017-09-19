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视神经萎缩的危害有哪些？

2017-09-19
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核心提示：视神经萎缩的危害有哪些？视力减退是视神经萎缩明显的危害。如果这种疾病得不到及时有效的治疗，那么视力就会不断的下降。因此，平时应定期的进行眼检，注意观察视盘周围神经纤维层和视网膜血管有没有改变，尤其是视野色觉等检查。

　　视神经萎缩的危害有哪些？视力减退是视神经萎缩明显的危害。如果这种疾病得不到及时有效的治疗，那么视力就会不断的下降。因此，平时应定期的进行眼检，注意观察视盘周围神经纤维层和视网膜血管有没有改变，尤其是视野色觉等检查。

　　视网膜萎缩是视神经病损的最终结果。表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。一般分为原发性和继发性两类，针灸主要治疗原发性和炎症引起的继发性视神经萎缩。除上述症状外，眼底检查尚可见视乳头颜色为淡黄或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等。

　　视网膜萎缩是指各种病变损害视网膜造成的，有视网膜萎缩，需查明引起萎缩的原因，比较常见的病因是高度近视眼。及早祛除病原因，防止视力进一步下降。部分视神经萎缩是由遗传因素引起。但现在不必太担心，可到医院检查明确。危害虽大，但仍是可治疗的。

　　中医通过辨证施治为主要的原则，改善眼底循环、活血化瘀、凉血止血、抗炎解毒、软化血管等功能，修复受损的血管壁，改善视网膜血管畅通性，一方面给予营养物质以滋养，另一方面祛瘀生新，改善眼部组织，促进眼疾病变吸收，恢复视力，改善视野，提高眼睛明亮感。

　　北京德胜门中医院——眼病患者放心就诊！

　　北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，眼科是特色科室。

　　医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对眼科疾病的诊治有独到之处。

　　北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

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