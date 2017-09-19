北京中医怎么治疗视神经萎缩

核心提示：视神经萎缩视网膜神经节细胞和其轴突发生病变，致使视神经全部变细的一种形成学改变，一般发生于视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。一般分为原发性和继发性两类。眼底检查可见视乳头颜色为淡黄或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等。

视神经萎缩视网膜神经节细胞和其轴突发生病变，致使视神经全部变细的一种形成学改变，一般发生于视网膜至外侧膝状体之间的神经节细胞轴突变性。表现为视神经纤维的变性和消失，传导功能障碍，出现视野变化，视力减退并丧失。一般分为原发性和继发性两类。眼底检查可见视乳头颜色为淡黄或苍白色，境界模糊，生理凹陷消失，血管变细等。

视神经萎缩只要及时的采取科学的方法治疗，可以达到控制病情恶化，逐步高视力、扩大视野、改善暗适应，较终是可以治疗的。其治疗的方法很多，但视神经萎缩的临床治疗效果一直处于低水平，很难达到治疗的目的。

中医对视神经萎缩的治疗，是以外症内治为原则，可以直接作用的病源，从而对疾病的治疗达到标本兼治的效果，再凭借“治其外必治其内，治其内必治其根”。全面调节脏腑气血功能，疏通经络，改善眼底缺血状态，扶助正气，提高新陈代谢能力，补益气血，修复激活视神经。快速去除体内症候，以达到除表固本的功效。

中医通过辨证施治为主要的原则，改善眼底循环、活血化瘀、凉血止血、抗炎解毒、软化血管等功能，修复受损的血管壁，改善视网膜血管畅通性，一方面给予营养物质以滋养，另一方面祛瘀生新，改善眼部组织，促进眼疾病变吸收，恢复视力，改善视野，提高眼睛明亮感。

【迟润华】

出诊时间：周二上午、周三、周六

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。