核心提示：治疗眼底出血要注意的事项是什么？患有眼底出血的患者随着病情的逐渐的发展会出现视力模糊以及眼部疼痛的情况，还有的患者会出现全身的症状，例如四肢无力、精神萎靡、食欲不振等情况，往往会给患者带来非常大的影响。

治疗眼底出血要注意的事项是什么？患有眼底出血的患者随着病情的逐渐的发展会出现视力模糊以及眼部疼痛的情况，还有的患者会出现全身的症状，例如四肢无力、精神萎靡、食欲不振等情况，往往会给患者带来非常大的影响。

眼底出血属于一种很是复杂的疾病，引起这个疾病产生的原因有很多，通常会认为是多种因素相互作用的结果，这当中包括全身性的疾病、生活习惯的因素、环境的因素、病毒的感染以及免疫系统的疾病等等。最常见的就是全身性的疾病，这当中包含糖尿病性的视网膜病变、肾病性的视网膜病变以及高血压性的视网膜病变等等。

患有眼底出血就一定需要积极的治疗，一般医生会根据患者的检查结果来为患者选择适合的治疗方法进行治疗，患者在治疗的期间一定要积极的配合医生，这样才会有好的治疗效果。

治疗眼底出血要注意的事项：

迟润华医生提醒：眼底出血的患者积极治疗的同时，在平时的日常生活中也需要格外的注意，一定要时刻关注自己病情的发展情况。注意劳逸结合，保证充足的睡眠，不要长时间的过度的用眼。注意营养的补充，多吃新鲜的水果和蔬菜，不要吃辛辣和油腻的食物。注意眼部卫生，不要用手去触碰眼睛，多多的学习医学知识等等都是很重要的。

【迟润华】

出诊时间：周二上午、周三、周六

迟润华从事中医临床工作40余年，熟读祖国中医经典名著，中医基础理论功底深厚，积累了丰富的临床经验，并创立了其独特的辨证思路和治疗方法。师承中医大家巫君玉、周志成，国医大师吕景山传承的弟子，北京四大名医施今墨的再传弟子。

擅长：运用中医辩证治疗黄斑变性、视神经萎缩、葡萄膜炎、视网膜色素变性、玻璃体混浊、白内障、青光眼、干眼症、眼底病、视网膜静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜脱落、巩膜炎、视网膜前膜、眼底出血、近视、视神经炎、弱视、虹膜炎、糖尿病眼病、视力下降等眼部疾病。尤其对糖尿病视网膜病变的病因、病机、预后有过系统性深入研究，临床上取得可喜成果。具有遵古而不泥于古的独特创新理念，对诊断和治疗眼病有独到之处。