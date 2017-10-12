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患上青光眼要怎么治疗效果好呢

2017-10-12
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核心提示：目前治疗青光眼的方法有很多，但是，患了青光眼要怎么治疗效果好呢？这就需要我们对该病的发病原因及症状表现有一定的认识。

　　目前治疗青光眼的方法有很多，但是，患上青光眼要怎么治疗效果好呢？这就需要我们对该病的发病原因及症状表现有一定的认识。

　　人类眼睛的前房是位于角膜之后、虹膜和瞳孔之前的空隙，后房则在虹膜、瞳孔之后，晶状体之前。前、后房内充满了透明的液体，我们称之为房水，房水在前、后房内不断地循环流动，并且不断地生成、排出，使眼压维持在一个稳定的水平。青光眼是常见的致盲性疾病，以眼压升高、视神经萎缩和视野缺损为特征。多数情况下，视神经损害的原因主要是高眼压，也有少数患者发生在正常眼压，称为正常眼压性青光眼。

　　视力的低下一般是因为急性高眼压时，视力下降初期是由于高眼压使角膜内皮不能将角膜内的水分正常排出，结果发生角膜上皮水肿;急性持续高眼压，可使视力降至光感，这是因为很高的眼压严重影响了视细胞的代谢。慢性高眼压及持续高眼压后期造成视神经萎缩，导致视野缺损。青光眼性视神经萎缩是多因素的，但主要的原因是机械压迫和视盘缺血。

　　总之，得了青光眼可以考虑中医治疗，中医治疗以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

　　北京德胜门中医院坚持“以病人为中心”的服务理念，用先进的设备、精湛的医术、高尚的医德、优雅的环境、贴心的服务、平民的价格，让广大患者享受到全方位、高品质医疗服务，并终摆脱疾病困扰，重享健康快乐人生。

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