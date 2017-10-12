视神经炎中医治疗怎么样，早期症状有哪些？

核心提示：视神经炎是一种常见的眼科疾病，中医治疗视神经炎是通过辩证与辨病相结合的方式，可以直接作用到病源，从而可以击溃病症，让患者能够远离反复发作，或是诱发成多种严重的并发症。

视神经炎是一种常见的眼科疾病，中医治疗视神经炎是通过辩证与辨病相结合的方式，可以直接作用到病源，从而可以击溃病症，让患者能够远离反复发作，或是诱发成多种严重的并发症。

视神经炎的早期症状是：

1.视力下降，大多视力突然下降，甚至发病数日即可降至光感或无光感。

2.眼球，眼球转动时眼球后部牵引样疼痛，眶深部压痛。

3.瞳孔，瞳孔对光反射迟钝或消失，或对光反应不持久。

4.眼底，改变视乳头炎时视乳头充血、轻度隆起、边缘不清、生理凹陷消失，视网膜静脉充盈迂曲，视乳头周围视网膜水肿混浊、火焰状出血及黄白色渗出，有时可波及黄斑部导致黄斑部出现放射状水肿皱褶。球后视神经炎时，早期眼底基本正常，晚期视乳头颜色变淡，视神经萎缩。

总之，得了视神经炎可以考虑中医治疗，中医治疗以调节脏腑为主，五脏大腑之精气，皆上注于目而为精，将五轮学说与五脏、五行结合，通过观察眼部各轮处的变化，推论相应脏腑内蕴病变，以五行的生克制化为出发点，辨证辨病使脏腑和则目自明。

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