核心提示： 牛皮鲜虽然是一种较为常见的皮肤病，但是治疗的难度却很大，如果想che底的康复难度就更大了。所以对于牛皮癣患者的护理和治疗非常重要。如果患者在牛皮癣治疗成功后，一定要珍惜治疗结果，不能让牛皮癣卷土重来。那么该如何做才能有效的预防牛皮癣疾病复发呢，相信这是很多人都在关注的问题。

牛皮鲜虽然是一种较为常见的皮肤病，但是治疗的难度却很大，如果想che底的康复难度就更大了。所以对于牛皮癣患者的护理和治疗非常重要。如果患者在牛皮癣治疗成功后，一定要珍惜治疗结果，不能让牛皮癣卷土重来。那么该如何做才能有效的预防牛皮癣疾病复发呢，相信这是很多人都在关注的问题。

如何有效预防牛皮癣复发？

1、保持情绪乐观，避免精神紧张，解除顾虑，保持平静的心态。

2、在日常生活中，应增强体质，提高身体的免疫力，注意预防感冒、发热、扁桃体发炎，因细菌引起或病毒感染往往会加重或诱发牛皮癣。同时避免外伤。“药补不如食补，食补不如运动”。

3、在疾病的进展期(急性期)要接受正规治疗，不要滥用药物，应尽量不要使用可能会加重牛皮癣的药物。

4、饮食要合理，不挑食、不偏食，相对吃得素一些、清淡一些。忌烟，适量饮酒。可多食鱼类、豆类、粗粮、新鲜蔬菜、水果等高蛋白质、低脂肪、富含维生素的食品;要忌食虾、蟹、甲鱼、鳗鱼、黄鳝等海鲜及新鲜蘑菇和牛、狗肉以及烟酒，辛辣要少吃。

5、对于那些发作季节性比较强的病人，应在季节到来之前，在医生的指导下，可进行一些预防性的防治。

6、巩固治疗必不可少。有些病人认为只要牛皮癣的皮损消退，就算治好了而不再治疗。实际上皮损消退只意味着症状的缓解，而内环境(细胞免疫、体液免疫、微循环等)并不一定已调节至正常，充其量只能算临床quan愈。这时如果停止治疗，遇到冬、春季节气变化时很容易复发。因此临床quan愈后，一定要多巩固治疗。而且定期复查，一有复发迹象，立即治疗。

牛皮癣疾病虽然能够治好，可是此病却很容易反复，通过小编的介绍我们了解了预防牛皮癣疾病复发的措施，了解了这些预防措施，希望在以后出现牛皮癣疾病我们能够积极正确做好治疗，争取早日治好疾病。