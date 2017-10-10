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牛皮癣对身体健康有危害吗

2017-10-10
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核心提示：　　皮肤病在很多人的认知中，一般都是没什么危害的，只要擦点皮肤药涂抹几天就好了，所以也就没必要去医院检查治疗了。同样对于牛皮癣这种皮肤病大家也是抱着这样的念头，小病不医，大病难治。那么，牛皮癣危害身体健康吗？

　　皮肤病在很多人的认知中，一般都是没什么危害的，只要擦点皮肤药涂抹几天就好了，所以也就没必要去医院检查治疗了。同样对于牛皮癣这种皮肤病大家也是抱着这样的念头，小病不医，大病难治。那么，牛皮癣危害身体健康吗？

　　牛皮癣危害身体健康吗？专家针对牛皮癣的危害做了以下总结，希望能够引起大家的重视。

　　一、可引起营养不良

　　牛皮癣患者应该多加注意，保持良好的饮食习惯才有助于疾病的治疗。营养不良可导致皮肤大量的脱屑。而这些皮屑的主要成分为蛋白质、维生素和叶酸等。若牛皮癣迁延多年不愈或大面积扩散，患者就会出现营养不良，并可伴有乏力、倦怠、面色苍白等症状，甚至可出现低蛋白血症或营养不良性贫血。

　　二、可导致关节损害

　　牛皮癣的发病不仅会影响人们的外光容貌，还是会出现关节肿大疼痛、活动受限、晨僵、有积液或变形等类风湿关节炎的症状。对此类患者进行X线检查，可发现其关节呈类风湿关节炎样改变。但此类患者进行类风湿因子检查时其结果可呈阴性，关节型牛皮癣的病程较长而且不易治好。有的该病患者最终可导致残疾。

　　三、可引起肝、肾等脏器的损害

　　牛皮癣虽然不会危害到人们的生命健康，但是也会对人们的身心健康和身体健康造成一定的影响。有些寻常型牛皮癣可突然转为泛发性脓疙型牛皮癣。此类患者可突然出现高热、关节肿痛、全身不适等症状，并可导致白细胞增多，其皮肤上可迅速出现密集的小脓疤(粟粒大小)。这些小脓疤可连成大片，干涸后可再发新的脓疤，并可如此反反复复，持续数月不退。

　　温馨提示：牛皮癣虽然也隶属皮肤病，但是危害却是不容小觑的。当我们自身出现牛皮癣疾病后，要及时到正规的医院进行全面检查和医治，不要不把病情当回事儿。

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