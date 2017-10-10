儿童患上牛皮癣如何进行护理

核心提示： 牛皮癣是一种比较顽固的疾病，在我们的生活中非常常见，当这种疾病在出现之后会影响到生活，平时大家需要注意疾病的发作，并且在日常生活当中，也要注意护理方法，要避免外界刺激，平时也要注意多休息，当儿童患上牛皮癣如何进行护理？

牛皮癣是一种比较顽固的疾病，在我们的生活中非常常见，当这种疾病在出现之后会影响到生活，平时大家需要注意疾病的发作，并且在日常生活当中，也要注意护理方法，要避免外界刺激，平时也要注意多休息，当儿童患上牛皮癣如何进行护理？

当儿童患上牛皮癣如何进行护理呢？

1、避免外界刺激：这里所说的包括饮食和避免个伤，在发病期不要让儿童牛皮癣患者食用容易导致疾病加重的发物，还有值得注意的是，避免让皮肤受到外伤，以免形成同形反应。

2、起居环境：对于儿童牛皮癣患者来说，家长要保持他们的居住环境要干燥、不要潮湿，经常提醒和督促他们更换贴身的衣物，及时更换床单被被褥等。

3、高发期的预防：秋冬季节也是牛皮癣的高发期，家长要及时观察患儿的病情反映，及时给他们添加衣物，避免扁桃体炎、上呼吸道感染。若发病前有急性扁桃腺炎或感冒的，应给肆意的治疗，必要时可行扁桃体切除术以去除病灶。

4、纯中药治疗：对于儿童牛皮癣患者好的药物是选用纯中药治疗，这样可以有效减少药物对身体的毒副作用，切不可采用激素和免疫制剂来进行治疗，导致病情的加重和转型。

希望大家注意其中的护理方式，并且在日常生活当中，也要注意自己的起居环境，中药治疗，希望大家注意这种现象，有效的进行保健，避免导致更多困扰，希望在日常生活当中，大家要注意其中的治疗方式，而且要注意合理的进行饮食，要禁忌一些化学用品。