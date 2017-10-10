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小儿牛皮癣有什么症状表现

2017-10-10
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核心提示：　　小儿牛皮癣患者中，女孩儿占据的比例较多，而且儿童患者中容易出现家族史的也较多。牛皮癣的发作突然，发病率高，而且症状表现各不相同，需要大家详细了解。下面我们就来认识一下小儿牛皮癣有什么症状表现？

　　小儿牛皮癣患者中，女孩儿占据的比例较多，而且儿童患者中容易出现家族史的也较多。牛皮癣的发作突然，发病率高，而且症状表现各不相同，需要大家详细了解。下面我们就来认识一下小儿牛皮癣有什么症状表现？

　　小儿牛皮癣有什么症状表现

　　儿童患者中也有严重类型的牛皮癣，例如脓疱型牛皮癣，其临床表现和成人相似，只是儿童年幼弱小，症状比较重，常常是全身泛发，在大面积的红斑表面有很薄很薄的密密麻麻的小脓疱，而且这些小脓疱很快融合成脓湖。

　　干燥型牛皮癣

　　多见于6个月-1岁的小儿，表现为面部、四肢、躯干外侧斑片状密集小丘疹、红肿，硬性糠皮样脱屑及鳞屑结痂，无渗出，我们又称为干性湿疹。

　　渗出型牛皮癣

　　多见于3-6个月肥胖的婴儿，两颊可见对称性米粒大小红色丘疹，伴有小水疱及红斑连成片状，有破溃、渗出、结痂，特别痒以致搔抓出带血迹的抓痕及鲜红色湿烂面。如果治疗不及时，可泛发到全身，还可继发感染。

　　脂溢型牛皮癣

　　三个月以内的小婴儿，前额、颊部、眉间皮肤潮红，覆有黄色油腻的痂，头顶是厚厚的黄浆液性痂。以后，颏下，后颈，腋及腹股沟可有擦烂、潮红及渗出，我们称为脂溢性牛皮癣。

　　专家提醒：牛皮癣若不及时治疗，可蔓延全身，还易形成感染，希望各位家长朋友能够多多关注孩子的健康状况，一旦发现患病，就要及时带患儿去正规的医院接受治疗。

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