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脓包型牛皮癣的症状特点

2017-10-10
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核心提示：　　牛皮癣应该大多数人都不会太陌生，即使没见过，也都听说过。牛皮癣的发病类型多种多样，症状表现也是繁杂不一的。脓包型牛皮癣是牛皮癣疾病分类中比较严重的一类，了解疾病的特点对于疾病的治疗是非常重要的，下面我们就来针对脓包型牛皮癣介绍一下它的症状特点。

　　牛皮癣应该大多数人都不会太陌生，即使没见过，也都听说过。牛皮癣的发病类型多种多样，症状表现也是繁杂不一的。脓包型牛皮癣是牛皮癣疾病分类中比较严重的一类，了解疾病的特点对于疾病的治疗是非常重要的，下面我们就来针对脓包型牛皮癣介绍一下它的症状特点。

　　脓包型牛皮癣的症状特点

　　胞脓型牛皮癣的症状主要表现为，患者全身中毒症状重、皮疹泛发、口干、心烦;畏热、脉弦滑有力。舌质红、苔黄或黄腻，乃毒热炽盛、泛发肌肤所致，治宜清热凉血、解毒利湿，方用凉血消风汤或气血两燔方。

　　全身症状轻、皮损基底暗红浸润、鳞屑多、口干不欲饮，脉濡细或浮细无力、舌红苔黄腻，乃湿热蕴积肌肤所致，治宜清利湿热、解毒祛风，多用湿热方。申毒症状轻、脓疱、结痂、基底暗红浸润、下肢、背部大片损害、舌紫红或有瘀斑、苔黄腻、脉沉滑有力，乃湿热蕴结、气血瘀滞所致，治宜清热利湿、活血化瘀。

　　脓胞型牛皮癣患者全身各处均可发疹，但以褶皱部及四肢屈侧为多见。有时甲床可出现小脓疱，甲板肥厚混浊。常伴有高热、关节肿痛及全身不适，血常规化验可见白细胞数增多。脓疱干涸后，随即脱皮屑，皮屑脱落后又紧接起新的小脓疱;病程反反复复可达数月或更久。

　　局限性脓疱型牛皮癣以掌趾脓疱型牛皮癣多见，在双手掌和足趾部有对称性红斑，红斑上出现针头大到栗大小到小脓疱：大约1-2周后自行干涸，脱屑后又有新的脓疱出现，反复绵延，病程顽固。

　　泛发性脓包型牛皮癣多为急性发病，可在数日至数周内脓疱泛发全身，先有密集的针尖大小潜在的小脓疱，很快融合成脓湖，常伴有高热、关节肿痛及全身不适，血常规化验可见白细胞增多，脓疮干涸后，随即脱屑，皮屑脱落后，又有新的脓疮出现。

　　温馨提示：牛皮癣的危害很大，希望此病的出现能够引起大家的重视。另外大家在生活中个也要养成良好的生活习惯，做好防患于未然的准备，才能预防疾病的出现。

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