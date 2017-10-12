护理头部牛皮癣的原则有哪些

核心提示： 牛皮癣是常见的慢性、复发性皮肤病，发病的位置一般是在患者的头部然后全身开始出现症状。牛皮癣的特征是出现大小不等的丘疹，红斑，表面覆盖着银白色鳞屑，头部是患牛皮癣的一个主要部位。治疗头部牛皮癣，规范的方法很重要，有效的护理也是很必要的。那护理头部牛皮癣的原则有哪些呢？

牛皮癣是常见的慢性、复发性皮肤病，发病的位置一般是在患者的头部然后全身开始出现症状。牛皮癣的特征是出现大小不等的丘疹，红斑，表面覆盖着银白色鳞屑，头部是患牛皮癣的一个主要部位。治疗头部牛皮癣，规范的方法很重要，有效的护理也是很必要的。那护理头部牛皮癣的原则有哪些呢？

1、以清淡为主：为了减少新的皮损的产生，减少头部牛皮癣的发生，患者要注意适当的饮食禁忌，注意忌口，多吃一些新鲜的水果和蔬菜。

2、防晒工作：头部牛皮癣害怕强光的照射，过多的照射紫外线会加重患者的皮损，因此头部牛皮癣患者更要做好防晒的准备，要戴遮阳帽。

3、及时清洗头发：对于头部牛皮癣的患者朋友来说，夏天头发的清洁是头部牛皮癣日常护理中一个很重要的环节，患者一定要保持头部的清洁卫生，尤其是在洗头时要使用刺激性小的洗发水。洗头的过程中做适当的按摩，促进头部血液循环，利于头皮健康。

4、牛皮癣患者还要注意不宜洗澡过频。夏季出汗较多，但是对于牛皮癣患者来说洗澡不宜过于频繁，在洗澡的过程中也不宜用力搓皮屑，以避免加速表皮细胞的分裂使皮屑产生得更多。

5、避免皮肤发生外伤，例如遭受蚊虫叮咬或发生炎症，以免造成症状的加重。

6、少食用冷食。炎热的夏季人们都会采取食用冷食的方式进行消暑降温，但是如果牛皮癣患者食用过多的冷食会对肠胃造成严重的刺激，加快肠胃蠕动的速度，降低肠胃对营养的吸收，这样会对患者的健康不利。因此患者在牛皮癣的夏季护理中需要注意少食用冷食。

7、禁止啤酒消暑。很多牛皮癣患者会以喝啤酒来消暑，但是这样会有损自身的健康，对牛皮癣疾病的发展不利。炎热的夏季，人体的消耗量会很大，出汗也会很多，大量喝啤酒不但不会起到降温的作用，还会使热感持续，使汗量增多，这样会加重患者的皮损症状。

8、散步是一种很好的养生保健方法，紧张繁忙工作后，适当的散散步可以很快消除疲劳。会养生的人很重视春季散步，春季气候宜人，万物生发，更有助于健康。散步的形式要因人而异，牛皮癣患者要注意，空气新鲜，环境安静的场所，散步要选择合适的时间，饭后不宜立刻散步，老年人不宜空腹散步，坚持每周散步3次，每次45～60分钟，散步时衣着要宽松，根据自身情况决定步行的速度。

专家指出：牛皮癣的发病原因比较复杂，病因尚未明确。近年来多数学者认为，牛皮癣与遗传、感染、代谢障碍、免疫功能障碍、内分泌失调有关。牛皮癣并不是一种传染病，但因为牛皮癣患者的皮肤问题，往往给患者带来极大的身心痛苦。因此，牛皮癣患者在进行规范治疗的同时还要做好护理。