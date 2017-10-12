39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京丰台建都中西医结合医院 > 正文
综合
问医生

护理头部牛皮癣的原则有哪些

2017-10-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　牛皮癣是常见的慢性、复发性皮肤病，发病的位置一般是在患者的头部然后全身开始出现症状。牛皮癣的特征是出现大小不等的丘疹，红斑，表面覆盖着银白色鳞屑，头部是患牛皮癣的一个主要部位。治疗头部牛皮癣，规范的方法很重要，有效的护理也是很必要的。那护理头部牛皮癣的原则有哪些呢？

　　牛皮癣是常见的慢性、复发性皮肤病，发病的位置一般是在患者的头部然后全身开始出现症状。牛皮癣的特征是出现大小不等的丘疹，红斑，表面覆盖着银白色鳞屑，头部是患牛皮癣的一个主要部位。治疗头部牛皮癣，规范的方法很重要，有效的护理也是很必要的。那护理头部牛皮癣的原则有哪些呢？

　　1、以清淡为主：为了减少新的皮损的产生，减少头部牛皮癣的发生，患者要注意适当的饮食禁忌，注意忌口，多吃一些新鲜的水果和蔬菜。

　　2、防晒工作：头部牛皮癣害怕强光的照射，过多的照射紫外线会加重患者的皮损，因此头部牛皮癣患者更要做好防晒的准备，要戴遮阳帽。

　　3、及时清洗头发：对于头部牛皮癣的患者朋友来说，夏天头发的清洁是头部牛皮癣日常护理中一个很重要的环节，患者一定要保持头部的清洁卫生，尤其是在洗头时要使用刺激性小的洗发水。洗头的过程中做适当的按摩，促进头部血液循环，利于头皮健康。

　　4、牛皮癣患者还要注意不宜洗澡过频。夏季出汗较多，但是对于牛皮癣患者来说洗澡不宜过于频繁，在洗澡的过程中也不宜用力搓皮屑，以避免加速表皮细胞的分裂使皮屑产生得更多。

　　5、避免皮肤发生外伤，例如遭受蚊虫叮咬或发生炎症，以免造成症状的加重。

　　6、少食用冷食。炎热的夏季人们都会采取食用冷食的方式进行消暑降温，但是如果牛皮癣患者食用过多的冷食会对肠胃造成严重的刺激，加快肠胃蠕动的速度，降低肠胃对营养的吸收，这样会对患者的健康不利。因此患者在牛皮癣的夏季护理中需要注意少食用冷食。

　　7、禁止啤酒消暑。很多牛皮癣患者会以喝啤酒来消暑，但是这样会有损自身的健康，对牛皮癣疾病的发展不利。炎热的夏季，人体的消耗量会很大，出汗也会很多，大量喝啤酒不但不会起到降温的作用，还会使热感持续，使汗量增多，这样会加重患者的皮损症状。

　　8、散步是一种很好的养生保健方法，紧张繁忙工作后，适当的散散步可以很快消除疲劳。会养生的人很重视春季散步，春季气候宜人，万物生发，更有助于健康。散步的形式要因人而异，牛皮癣患者要注意，空气新鲜，环境安静的场所，散步要选择合适的时间，饭后不宜立刻散步，老年人不宜空腹散步，坚持每周散步3次，每次45～60分钟，散步时衣着要宽松，根据自身情况决定步行的速度。

　　专家指出：牛皮癣的发病原因比较复杂，病因尚未明确。近年来多数学者认为，牛皮癣与遗传、感染、代谢障碍、免疫功能障碍、内分泌失调有关。牛皮癣并不是一种传染病，但因为牛皮癣患者的皮肤问题，往往给患者带来极大的身心痛苦。因此，牛皮癣患者在进行规范治疗的同时还要做好护理。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈