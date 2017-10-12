39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京丰台建都中西医结合医院 > 正文
综合
问医生

成年人患了牛皮癣该如何护理

2017-10-12
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　对于牛皮癣患者来说，选择学会牛皮癣护理措施和选择正确的牛皮癣治疗方法同样重要。只有做好牛皮癣护理工作，才能确保人们获得较佳的治疗，及降低牛皮癣复发的概率。那么成年人患了牛皮癣该如何护理呢？我们就来了解一下吧。

　　对于牛皮癣患者来说，选择学会牛皮癣护理措施和选择正确的牛皮癣治疗方法同样重要。只有做好牛皮癣护理工作，才能确保人们获得较佳的治疗，及降低牛皮癣复发的概率。那么成年人患了牛皮癣该如何护理呢？我们就来了解一下吧。

　　1、要做好心理的自我调节，每个人都会遇到一些顺心的事情，有的患者在发病后由于容貌受影响，会产生自卑的心理，不愿意跟别人接触，有什么事情都憋在心理，这对于病情是很不利于病情的，患者可以找个人倾诉。牛皮癬患者的生活处境常常很复杂，因为他们要习惯作为一个皮肤明显异常的患者生活下去。

　　2、保护好你的头皮。当你头部患上牛皮癣，治疗你的头皮，而不是你的头发。

　　3、试吃一种平衡，低脂肪饮食，并保持在一个健康的体重。

　　4、修剪指甲。您的指甲要定期修剪，以防止刮伤皮肤。

　　5、小心太阳。虽然短时间的日晒有助于大部分牛皮癣患者的病情减轻，但是过多的阳光照射会损害皮肤，导致皮肤癌。此外，太阳光照过强还有可能引发牛皮癣。

　　6、小心一些可能的药物反应。某些药物可能引发牛皮癣或使症状恶化。

　　7、在平时的饮食要吃清淡点，多吃些蔬菜和水果，对于可能对皮肤有刺激性的辛辣食物、烟酒不要吃。

　　成年人患了牛皮癣该如何护理？成年人牛皮癣患者最重要的是要保持淡定的心态，适当的做运动来加强身体的抵抗力，并积极配合医生的治疗，勇于与病魔斗争。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈