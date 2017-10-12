核心提示： 小儿牛皮癣患者患病因素大多和成人差不多，而且近几年牛皮癣的发病几率只增不减，家长朋友可以了解一下小儿牛皮癣的患病原因，针对病因做好相关的预防工作。

小儿牛皮癣患者患病因素大多和成人差不多，而且近几年牛皮癣的发病几率只增不减，家长朋友可以了解一下小儿牛皮癣的患病原因，针对病因做好相关的预防工作。

引发小儿牛皮癣的原因是什么

一、遗传因素导致的牛皮癣

该种类别患儿一般在婴儿期就出现“尿布牛皮癣”，即在用尿布的部位出现暗红色斑片，界限清楚，表面有银白色云片状皮屑，皮损发展可以超过尿布的范围到大腿上部。

二、上呼吸道感

儿童抵抗能力较低，卫生无法保证，因此很容易引发上呼吸道感染，进而导致牛皮癣，是儿童牛皮癣的病因之一。

三、心理因素

如父母离异、家庭不和，在学校经常受批评等，可造成内心压抑，心情不好，久而久之，身体免疫功能失调导致牛皮癣的发病。

牛皮癣的发病原因我们了解了，下面来认识一下怎样预防牛皮癣。

一、预防感染：局部感染灶是诱发牛皮癣的一个重要原因，尤其是感冒后，并发扁桃体炎、气管炎，需要积极治疗，尽量缩短病程，扁桃体反复发炎，与银屑病发作有密切关系者，可考虑扁桃体切除术。这一点对青少年患者尤为重要。

二、过敏因素：是牛皮癣的重要诱发原因之一。由于饮食或服用，或接触某种物质而过敏者，常可诱发牛皮癣的发生。患者每次复发后，需仔细回想近来曾服用了什么东西，服用了什么，或接触了某种化学物质，从而使皮肤发红、发痒，继而出现牛皮癣皮损，那么这种物质今后应尽量避免接触。

三、受潮着凉：受风寒侵袭而诱发牛皮癣的为数较多，由于居住环境潮湿、寒冷，可使本病发生或加重，因此患者应尽量避免大冷大热刺激皮肤，住室保持通风、干燥、温暖。

四、精神因素：由于过度劳累，家庭纠纷，亲人亡故，经济问题等使患者精神过度紧张，情绪抑郁，可引起一系列心理反应，导致内分泌紊乱。

小儿牛皮癣的危害不浅，上述内容中为大家介绍的小儿牛皮癣病因和预防方法，都对疾病得防治有帮助，所以各位家长朋友要加以认识，关爱孩子的健康状况！