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儿童牛皮癣危害有多大呢

2017-10-12
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核心提示：　　孩子得了牛皮癣，家长要监督好孩子，加强生活的护理，日常生活中的饮食习惯要引起家长重视，平时要多吃富含维生素的食物，儿童牛皮癣危害，有很多儿童牛皮癣是由感染诱发的，需要到医院进行专业的诊断治疗，以免误治。那儿童牛皮癣危害有多大呢？专家为您解惑。

　　孩子得了牛皮癣，家长要监督好孩子，加强生活的护理，日常生活中的饮食习惯要引起家长重视，平时要多吃富含维生素的食物，儿童牛皮癣危害，有很多儿童牛皮癣是由感染诱发的，需要到医院进行专业的诊断治疗，以免误治。那儿童牛皮癣危害有多大呢？专家为您解惑。

　　一、牛皮癣给患者带来心灵上的创伤

　　在很多情况下，牛皮癣对患者造成的身体上面的影响远远要小于心理上的创伤，因为在很多情况喜爱，伴随着牛皮藓的发生，患者的精神状态就时刻处于紧张的状态，同时，身体内分泌也变得紊乱，而且，免疫力功能也会随之下降，但是这些影响只是其中的一些，另外，旁人的指点，亲朋好友的态度，不知道会对患者的心理造成什么样的迫害程度。

　　二、牛皮癣影响身体健康

　　很多人认为，牛皮藓只是在生活中常见的一种影响美观的皮肤病，并不会给人体带来其他的损害，因此治不治都可。其实，在影响人体美观的同时，还会引起多种脏器的损害，甚至可危及患者的生命。专家介绍说，可引起营养不良现象。牛皮藓可导致皮肤大量的脱屑。而这些皮屑的主要成分为蛋白质、维生素和叶酸等。若牛皮癣迁延多年不愈或大面积扩散，患者就会出现营养不良，并可伴有乏力、倦怠、面色苍白等症状，甚至可出现低蛋白血症或营养不良性贫血。另外，有些牛皮癣患者采用不正确的“忌口”疗法，也会造成营养不良。

　　这种病症的发生，还会导致人们关节损害。关节型牛皮藓患者除了具有皮肤表现外，还可出现关节肿大疼痛、活动受限、晨僵、有积液或变形等类风湿关节炎的症状。对此类患者进行x线检查，可发现其关节呈类风湿关节炎样改变。但此类患者进行类风湿因子检查时其结果可呈阴性(有个别此类患者可出现血沉增快的情况)。关节病型牛皮癣的病程较长而且不易治好。有的该病患者最终可导致残疾。

　　北京建都牛皮癣医院专家提醒：牛皮癣所造成的危害影响是多方面的，以上几点内容希望大家能够重视并加以预防，当患上疾病的时就要及时的治疗，这样才能更好的保障治疗效果，最后祝各位患者朋友都能够早日康复！

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