核心提示： 关节型牛皮癣与寻常型牛皮癣相比，是比较严重的一种类型了，患者和医生说的症状大多都是，发现关节处出现变形，情况严重的会出现关节扭曲，专家表示：如果发现这些症状，要及时到医院就诊，因为，很有可能是病发的关节型牛皮癣。那么，关节型牛皮癣症状有哪些表现呢？下面就是北京建都牛皮癣医院专家的介绍。

关节型牛皮癣与寻常型牛皮癣相比，是比较严重的一种类型了，患者和医生说的症状大多都是，发现关节处出现变形，情况严重的会出现关节扭曲，专家表示：如果发现这些症状，要及时到医院就诊，因为，很有可能是病发的关节型牛皮癣。那么，关节型牛皮癣症状有哪些表现呢？下面就是北京建都牛皮癣医院专家的介绍。

1、关节型牛皮癣会引发关节炎型的皮肤病变。主要表现关节不对称，关节炎患者手指、足趾关节可红肿，有时像腊肠样。

2、关节型牛皮癣患者也有表现为对称性关节炎，与类风湿性关节炎相似。易发生骶髂关节病变，影响到脊柱的病人以男性多见，一般症状较轻。

3、专家指出：部分关节型牛皮癣患者还可有手指或足趾甲的改变，尤其远侧指间关节受累者更容易发生，表现为甲板增厚、浑浊，失去光泽，甚至发乌发白，表面可高低不平有横沟及纵嵴，重时可有甲剥脱。

4、牛皮癣引起的关节炎多为慢性发病，往往在寻常型牛皮癣久病之后出现，也可经反复发作症状恶化时造成。并且关节症状会随牛皮癣病情变化而变化，皮损消失后，关节症状也可随之好转或消失。

关节型牛皮癣症状有哪些表现？通过文章中专家的讲解，大家都有所了解了，专家指出：牛皮癣关节炎主要表现是不对称性关节炎，患者的手指、足趾关节会变红肿 看起来像腊肠样，如果患病时间很长没有治好，平时受到寒冷气候的袭击，甚至还会发生骶髂关节病变影响到脊柱，需要做好日常护理措施。