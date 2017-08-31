核心提示：白癜风是皮肤病中比较常见的一种疾病，也时人们相对熟知的一种皮肤病，一是因为症状明显，还有就是因为其复发性极强，治疗起来难度大，也就是这两点让人们对它避而远之。

白癜风总是复发应该怎么控制？白癜风是皮肤病中比较常见的一种疾病，也时人们相对熟知的一种皮肤病，一是因为症状明显，还有就是因为其复发性极强，治疗起来难度大，也就是这两点让人们对它避而远之。那么，白癜风总是复发应该怎么控制？接下来医生来为大家详细的讲解一下。

白癜风如何预防复发

1、久服某些药物有可能诱发白癜风。如药物含磺胺基成分类的磺胺类、噻嗪、甲苯磺丁脲等都具有光敏感作用，含硫基药物如胱氨酸、二硫甲丙醇与青霉胺等能干扰黑色素的正常代谢。

2、增强体质、精神放松、长期焦虑、紧张、不愉快的心情等各种白癜风的预防均可激发该病，所以患者要性情开朗、豁达乐观。

3、注意环境，住处潮湿、曝晒、淋雨、磨擦等一系列白癜风的预防均可能诱发白癜风。

4、外伤可使伤处皮肤变白，可能是因局部创伤处的神经纤维受损所致，或是机体处于处于高度应激状态，使体内的神经内分泌系统功能紊乱，降低黑素的合成代谢。

5、防止感染，冻疮、烫伤等多种白癜风的预防均有可能导致白癜风。

以上所讲的就是医生对白癜风总是复发应该怎么控制的相关介绍，希望可以给您带来帮助。温馨提示：白癜风并不难治，只是因为治疗周期长，很多患者不能够坚持配合治疗，导致后期病情反复。所以一定要坚持正规的治疗，这样才能够有机会康复。