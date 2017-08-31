核心提示：每个孩子都是家庭里的小太阳，全家人对孩子都十分关注，孩子无论有什么要求，家长都会尽量满足，尤其是一些高热量，高脂肪的膨化食品，由于在加工的过程中为了迎合孩子的口味添加了一些色素和防腐剂，结果让孩子养成了挑食，偏食的习惯，营养不全面，孩子就容易得病，近几年小儿白癜风的发病率持续增长，这需要家长们引起注意。

小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？每个孩子都是家庭里的小太阳，全家人对孩子都十分关注，孩子无论有什么要求，家长都会尽量满足，尤其是一些高热量，高脂肪的膨化食品，由于在加工的过程中为了迎合孩子的口味添加了一些色素和防腐剂，结果让孩子养成了挑食，偏食的习惯，营养不全面，孩子就容易得病，近几年小儿白癜风的发病率持续增长，这需要家长们引起注意。那么，如果小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？下面就请医生为大家讲解。

白癜风患儿的饮食

1、少吃辛辣刺激性食物如酒、辣椒、生蒜、羊肉、鱼虾等海产品，这些食物对患者体内黑色素细胞的合成形成阻碍，不利于白癜风的治疗。

2、少吃富含维生素C的水果如桔子、橙子、柚子、猕猴桃、西红柿、山楂、杨梅、樱桃等，这些水果含有较丰富的维生素C，对皮肤色素有脱失作用，在黑色素的代谢过程中，使黑色素的生成中断而加重患者病情。

3、平时多吃一些含有酪氨酸及矿物质的食物，肉(牛，兔，猪瘦肉)，动物肝脏，蛋(鸡蛋，鸭蛋，鹌鹑蛋)，奶(牛奶，酸奶)，菜(新鲜蔬菜，以及萝卜，茄子，冬笋，木耳，海带等)豆(黄豆，豌豆，绿豆，豆制品)，花生，黑芝麻，核桃，葡萄干，螺，蛤等贝壳类食物。

4、多食用含铜丰富的食物如豆类、全麦、草菇、花生、蜂蜜、动物内脏、贝类等食物。铜是酪氨酸酶的辅酶，在皮肤色素的形成中起着重要作用，适量地补铜对白癜风病的扩散有抑制作用。减少污染食品的摄入，纠正偏食，坚持正餐，制定科学的膳食食谱，保持全营养素的供应对少儿尤为重要。

以上就是小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？的相关介绍，希望能够帮助到大家更好的了解白癜风。如果还有相关疑问可以到北京方舟皮肤病医院进行咨询。