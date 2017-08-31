39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京方舟皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

小孩子得了白癜风饮食应该注意什么

2017-08-31小宋
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：每个孩子都是家庭里的小太阳，全家人对孩子都十分关注，孩子无论有什么要求，家长都会尽量满足，尤其是一些高热量，高脂肪的膨化食品，由于在加工的过程中为了迎合孩子的口味添加了一些色素和防腐剂，结果让孩子养成了挑食，偏食的习惯，营养不全面，孩子就容易得病，近几年小儿白癜风的发病率持续增长，这需要家长们引起注意。

　　小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？每个孩子都是家庭里的小太阳，全家人对孩子都十分关注，孩子无论有什么要求，家长都会尽量满足，尤其是一些高热量，高脂肪的膨化食品，由于在加工的过程中为了迎合孩子的口味添加了一些色素和防腐剂，结果让孩子养成了挑食，偏食的习惯，营养不全面，孩子就容易得病，近几年小儿白癜风的发病率持续增长，这需要家长们引起注意。那么，如果小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？下面就请医生为大家讲解。

　　白癜风患儿的饮食

　　1、少吃辛辣刺激性食物如酒、辣椒、生蒜、羊肉、鱼虾等海产品，这些食物对患者体内黑色素细胞的合成形成阻碍，不利于白癜风的治疗。

　　2、少吃富含维生素C的水果如桔子、橙子、柚子、猕猴桃、西红柿、山楂、杨梅、樱桃等，这些水果含有较丰富的维生素C，对皮肤色素有脱失作用，在黑色素的代谢过程中，使黑色素的生成中断而加重患者病情。

　　3、平时多吃一些含有酪氨酸及矿物质的食物，肉(牛，兔，猪瘦肉)，动物肝脏，蛋(鸡蛋，鸭蛋，鹌鹑蛋)，奶(牛奶，酸奶)，菜(新鲜蔬菜，以及萝卜，茄子，冬笋，木耳，海带等)豆(黄豆，豌豆，绿豆，豆制品)，花生，黑芝麻，核桃，葡萄干，螺，蛤等贝壳类食物。

　　4、多食用含铜丰富的食物如豆类、全麦、草菇、花生、蜂蜜、动物内脏、贝类等食物。铜是酪氨酸酶的辅酶，在皮肤色素的形成中起着重要作用，适量地补铜对白癜风病的扩散有抑制作用。减少污染食品的摄入，纠正偏食，坚持正餐，制定科学的膳食食谱，保持全营养素的供应对少儿尤为重要。

　　以上就是小孩子得了白癜风饮食应该注意什么？的相关介绍，希望能够帮助到大家更好的了解白癜风。如果还有相关疑问可以到北京方舟皮肤病医院进行咨询。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈