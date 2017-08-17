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偏头痛恶心想吐怎么快速缓解

2017-08-17
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核心提示：　偏头痛是一种非常常见的原发性头痛类型，而且偏头痛发作时常常伴有恶心呕吐的症状，给患者身心造成很大的伤害。那么偏头痛恶心想吐怎么快速缓解呢？

　　偏头痛是一种非常常见的原发性头痛类型，而且偏头痛发作时常常伴有恶心呕吐的症状，给患者身心造成很大的伤害。那么偏头痛恶心想吐怎么快速缓解呢？

　　那么我们首先看一下，偏头痛为什么会有恶心想吐的伴随症状。其实的确是这样，偏头痛不是一般的头痛，恶心想吐正是偏头痛区别于其他一般头痛类型的主要特点之一。偏头痛的几大特点，首先他有一个明确的疼痛部位，比如眶上，比如耳颞部，比如枕部等；其次它有一个明显的间歇期，发作的时候剧烈疼痛，但是不发作的时候和正常人一样；另外就是偏头痛发作的时候会有一些诸如恶心、呕吐、怕光、怕吵等伴随症状。

　　像恶心呕吐的伴随症状主要是由于病灶部位血管组织等对神经造成压迫病释放致痛递质，造成神经性的疼痛，这个疼痛随着神经的走形会散布到整个头部，逆行可能进入到颅内的脑干，从而引起恶心、呕吐的症状。那么如何快速缓解恶心呕吐的症状，如果是轻度的偏头痛症状，服用一些药物止住疼痛，恶心呕吐的症状也便能随之缓解，或者采用一些物理或中医疗法，可能也能达到效果。但是这往往对轻度偏头痛有效，而顽固性的偏头痛则往往没什么作用。

　　那么顽固性偏头痛该如何治疗呢？我们认为，偏头痛是由于病灶部位血管等对神经产生卡压、缠绕、黏连等，造成压迫，并在一定条件下释放致痛递质，引起疼痛发作。据此，我们采用显微血管减压术的办法，在显微镜下解除神经所受压迫，并将神经保护起来，偏头痛也就治好了。

　　【专家介绍】

　　金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000多例。

　　出诊时间：每周二上午

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