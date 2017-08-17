正天丸、西比灵治疗偏头痛效果好吗

核心提示： 偏头痛是一种常见的原发性头痛类型，发病率很高，人群中患病率在5％－10％。偏头痛会对患者身心造成很大的伤害，影响正常的工作、学习、生活，甚至导致情绪失常、烦闷抑郁的发生，更甚至有的患者会有轻生的念头。所以，一旦患上偏头痛，一定要及时治疗。

偏头痛是一种常见的原发性头痛类型，发病率很高，人群中患病率在5%-10%。偏头痛会对患者身心造成很大的伤害，影响正常的工作、学习、生活，甚至导致情绪失常、烦闷抑郁的发生，更甚至有的患者会有轻生的念头。所以，一旦患上偏头痛，一定要及时治疗。

对于偏头痛的治疗，很多患者选择采用药物治疗的办法，比如服用诸如正天丸、西比灵等的药物。那么正天丸、西比灵治疗偏头痛效果好吗？应该说是有一定效果的，尤其是对于一些轻度偏头痛的患者，用药之后有可能取得不错的缓解效果。但是药物治疗（不管是什么药吧），一般是起到缓解症状的作用，并不能祛除偏头痛的病根。而且，长期服用药物也是会有副作用的，会对人体各脏器功能造成一定的影响。

所以轻度偏头痛患者，用来缓解症状，服用诸如此类的药物是可以的；但是如果是顽固性偏头痛，是不建议长期服用这些药物的（顽固性偏头痛服药也往往不管用）。那么顽固性偏头痛该怎么治疗能够除根，一次性解决问题，以后不再发作呢？

其实是这样，我们认为偏头痛是由于病灶部位血管等对神经产生卡压、缠绕、黏连等，造成压迫，并在一定条件下释放致痛递质，引起疼痛发作。据此，我们采用显微血管减压术的办法，在显微镜下解除神经所受压迫，并将神经保护起来，偏头痛也就治好了。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000多例。

出诊时间：每周二上午