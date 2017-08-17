核心提示：偏头痛是一种很折磨人的疾病，而且是种常见病，人群中患病率达5％－10％。偏头痛是一种特殊的头痛类型，它和其他普通的头痛是不一样的。

偏头痛是一种很折磨人的疾病，而且是种常见病，人群中患病率达5%-10%。偏头痛是一种特殊的头痛类型，它和其他普通的头痛是不一样的。那么偏头痛怎么检查呢？通过什么样的方式进行诊断，可以确定是偏头痛呢？

第.一步我们需要根据症状进行初步的判断，这就先要知道偏头痛的特点，根据偏头痛区别于其他普通头痛的特点，我们有这样几个诊断要点，首先偏头痛有明显的疼痛部位，一般是眼眶周围、耳颞部或者枕部；其次偏头痛疼痛往往比较剧烈，表现为血管搏动性疼痛或胀痛，不是丝丝拉拉的疼痛；另外，偏头痛它有一个明显的间歇期，定期发作，发作的时候剧烈疼痛，不发作的时候跟正常人一样；第四，偏头痛往往会有一些伴随症状，比如很多人疼痛时还伴随恶心、呕吐、怕光、怕吵等现象。

通过这些症状特点做出初步判断后，还需要完善头部的影像检查，主要是通过这些检查排除其他疾病，比如烟雾病、动脉瘤、血管畸形等等。通过检查都没有这些问题，那就基本可以判断为偏头痛。

另外一般还需要做一个封闭试验，也就是神经阻滞试验，来确定病灶部位，如果实验结果呈阳性，那就进一步证实了诊断，也就找到病灶部位，这也是手术部位。

那么接下来就是手术治疗，我们认为偏头痛是由于病灶部位血管等对神经产生卡压、缠绕、黏连等，造成压迫，并在一定条件下释放致痛递质，引起疼痛发作。据此，我们采用显微血管减压术的办法，在显微镜下解除神经所受压迫，并将神经保护起来，偏头痛也就治好了。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000多例。

出诊时间：每周二上午