偏头痛的原因和治疗方法

核心提示：随着生活和工作节奏的加快，不良的生活饮食习惯以及来自工作、生活、社会等方面的精神压力，往往可能诱发人们偏头痛的发作。偏头痛一旦发作，带给人们的是难以忍受的锥心之痛，在这种痛苦的长期影响下，人很容易产生烦躁忧郁厌世的情绪，轻者干扰人的正常生活和工作，重者则能危及生命。

随着生活和工作节奏的加快，不良的生活饮食习惯以及来自工作、生活、社会等方面的精神压力，往往可能诱发人们偏头痛的发作。偏头痛一旦发作，带给人们的是难以忍受的锥心之痛，在这种痛苦的长期影响下，人很容易产生烦躁忧郁厌世的情绪，轻者干扰人的正常生活和工作，重者则能危及生命。

偏头痛竟然如此折磨人类，那么它到底是如何形成的呢？

撇开众多纷繁复杂的诱因不说，其实，偏头痛归根结底是由于病灶部位血管或肌肉组织等对神经造成压迫，并且压迫段的血管在一定条件下对神经产生一种异常的刺激，这才引起头痛发作。这种刺激是主要来源于情绪的波动，当情绪波动等各种原因，使压迫段的血管过度的舒缩，以及内分泌的变化，使血液内的致痛神经递质浓度异常改变时，这种刺激就产生了。

那么一旦患上偏头痛，该如何治疗呢？

多数患者选择长期服用止痛药物、物理治疗、口服中药等治疗方法，效果欠佳。对于严重的偏头痛患者来说，药物更是几乎无济于事。还有很多患者采用物理、中医等疗法，有时也无法达到很好的效果。那么偏头痛就真的无法根除吗？不然，航空总医院脑血管病神经外科开创了一种外科手术的方式——显微血管减压术，可以彻.底解决掉偏头痛患者的痛苦。

显微血管减压手术是处在目前偏头痛手术治疗方法的前沿，显微血管减压手术具有效果明显、非破坏性、损伤少、极低的复发率等优点，因此是目前国际公认的治疗偏头痛的最安全、最有效的方法。

偏头痛的疼痛部位多见于眶上神经、耳颞神经及枕大神经分布的区域。术前通过神经阻止试验进行定位，明确手术部位。手术是在局麻下颅骨外面的头皮上进行，切口仅3厘米左右，且多在发际内，术后有头发遮盖看不到切口，因此也不用为美观担心。手术时间一般为 45 分钟到1小时左右，患者在术中术后基本没有什么痛苦，手术有.效率90%以上。手术优点：微创手术，显效率高，“零”风险，住院时间短，5-7天即可出院。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000 多例。