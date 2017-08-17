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偏头痛怎么按摩能缓解头痛

2017-08-17
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核心提示：偏头痛是临床上最常见的原发性头痛类型，这种疾病的发病率非常高，人群中患病率达5％－10％。虽然是一种很常见的病，但是偏头痛的治疗还是个难题，很多地方对这个病仍没有特别有效的办法。比如很多时候去医院看偏头痛，往往就是吃药，但有时候吃药并不管用，尤其是一些病史较长的顽固性偏头痛。

　　偏头痛是临床上最常见的原发性头痛类型，这种疾病的发病率非常高，人群中患病率达5%-10%。虽然是一种很常见的病，但是偏头痛的治疗还是个难题，很多地方对这个病仍没有特别有效的办法。比如很多时候去医院看偏头痛，往往就是吃药，但有时候吃药并不管用，尤其是一些病史较长的顽固性偏头痛。

　　很多患者去医院求医无果后，去寻找一些偏头痛的自我疗法。比如按摩的方法有时候就可以对偏头痛发过起到一定的缓解作用。按摩属于一种中医的疗法，在中医理论上，偏头痛被认为属于“头痛”、“头风”、“厥头痛”等范畴。中医认为，有一些穴位与偏头痛有关系，下面介绍几个可以缓解偏头痛的按摩穴位：有风池穴、太阳穴、合谷穴、率谷穴、百会穴等。当然按摩这些穴位最.好由专业中医按摩医师指导，并注意一些禁忌。

　　当然，通过按摩的方式是可以在一定程度上缓解偏头痛，但是毕竟作用是有限的。要想真正治病，还是应该到医院进行正规治疗。对于顽固性偏头痛的治疗不应该只停留在吃药那么保守的范畴，因为用药达不到好的效果。我们认为偏头痛是由于病灶部位血管或其他组织对神经造成卡压并在一定刺激下释放致痛递质而产生疼痛，这样我们用一个显微血管减压手术的方法，解除神经所受的压迫，并将神经保护起来，从而可以治好偏头痛。

　　【专家介绍】

　　金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000 多例。

　　出诊时间：每周二上午

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