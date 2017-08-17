脑出血烟雾病能治好吗？

核心提示： 烟雾病是一种罕见病，由于大脑动脉环双侧主要分支血管慢性进行性狭窄或闭塞，继而引发颅底血管网烟雾状畸形改变。这种脑血管病会产生两方面的危险，一类是脑缺血

烟雾病是一种罕见病，由于大脑动脉环双侧主要分支血管慢性进行性狭窄或闭塞，继而引发颅底血管网烟雾状畸形改变。这种脑血管病会产生两方面的危险，一类是脑缺血，主要动脉血管狭窄闭塞，如果血液代偿跟不上，会导致脑部供血不足，造成脑缺血，严重者甚至引发大面积的脑梗塞，非常危险；另一类是脑出血，颅底畸形增生的烟雾血管管壁非常薄，非常脆弱，很容易破裂，引起脑出血。

那么脑出血烟雾病能治好吗？其实不管是缺血型烟雾病还是出血型烟雾病，其治疗都是一样的，都是要通过改善脑部供血来解决问题。从上世纪五六十年代日本人首先发现该病以来，半个多世纪的摸索研究，烟雾病的治疗已经取得了长足的发展进步，达到了比较成熟的水平。只要找对医院，采用合适的治疗方式，缺血型和出血型烟雾病都是可以治好的。

对于烟雾病，一般认为保守治疗没有多大益处，它只是对症处理，缓解症状，后期效果欠佳。所以医学界普遍公认，烟雾病一旦明确诊断，只能通过外科手术的方式来进行治疗。而采取什么样的手术方式也很重要。

目前比较先进有效的方式当是航空总医院金永健教授在开展的联合血管旁路手术，直接搭桥+贴敷的双重术式，直接搭桥迅速建立主干血流侧支通道，快速改善脑局部供血的同时，对脑表面进行大面积多因素贴敷，诱导形成新生血管，实现更大范围地供血改善，完成完美的血行再建。金永健教授近年成功开展一千余例烟雾病联合血管旁路手术，都取得非常好的术后恢复效果。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长烟雾病的脑血管搭桥手术，颈动脉狭窄的内膜剥脱手术，脑血管狭窄、、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄的支架置入手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术，顽固性偏头痛的显微血管减压治疗等。曾成功为国内最小（2岁）的烟雾病患儿实施联合血管旁路手术。

于1997年4月开始在日本国立高知大学神经外科攻读医学博士，以日本著名神经外科专家森惟明 (Mori ) 教授的指导下 ， 专攻脑血管病的临床诊疗以及有关的基础研究 ， 于 2002 年 3 月获得医学博士学位 ， 并在全日本规模最.大的脑血管病治疗中心（大阪国立循环器病治疗中心神经外科 ）学习进修。在留学期间拜著名脑血管手术、介入外科专家永田泉（ Nagata ），森贵久（ Mori）为师，共同参与烟雾病血管搭桥术、颈动脉狭窄内膜剥脱术、动脉瘤夹闭术 、动静脉畸形切除术、脑积水分流术等的手术治疗近 300 余例，参与动脉瘤破裂弹簧圈栓塞术、动静脉畸形栓塞术、动静脉瘘栓塞术、血管狭窄支架置入术等脑血管病的介入治疗达 200 余例。并成功将烟雾病的联合血管旁路手术引入国内。回国后完成烟雾病、颈动脉狭窄等脑血管病的手术及介入治疗、偏头痛的外科治疗1000 多例，于2004年获得“北京卫生系统经济技术创新标兵”称号。与此同时，发表相关论文十余篇，其中包括较有影响力的国际级论文２篇，获得北京市首发基金项目 1 项，留学归国人员基金 1 项，清华－裕元医学科学研究基金1项。

出诊时间：每周二上午