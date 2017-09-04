北京治疗偏头痛哪个好？

核心提示： 在现实中，你会经常看到有些人常常用双手紧紧的捂着头部双侧，表情痛不欲生。这些被折磨得身心满目疮痍的人们所患上的疾病叫做“偏头痛”！这是一种可怕的疾病，它给人身心带来的伤害如果达到非常严重的程度，甚至都能让人失去了生存下去的勇气！

在现实中，你会经常看到有些人常常用双手紧紧的捂着头部双侧，表情痛不欲生。这些被折磨得身心满目疮痍的人们所患上的疾病叫做“偏头痛”！这是一种可怕的疾病，它给人身心带来的伤害如果达到非常严重的程度，甚至都能让人失去了生存下去的勇气！

有这样一位仁心医者，也许正是为了解除众多偏头痛患者的痛苦而生。一位顽固性偏头痛患者曾在一封写给他的感谢信上这样说道：“金主任，我要是早认识您几年，就不用受这么多折磨了！

能让这位顽固性偏头痛患者深情致谢的医者就是中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授。20多年前，金永健教授在参加一次国内外专家交流会时，当时国内神经外科水平与国际上的巨大差距，国内众多偏头痛患者得不到有效治疗的状况，深深的刺痛了他的心。

1997年他毅然决定自费远赴日本，在日本国立高知大学神经外科攻读医学博士，在日本著名神经外科专家森惟明 (Mori)教授的指导下，潜心专研偏头痛等脑血管病基础病研究，之后前往全日本规模最.大的脑血管病治疗中心——大阪国立循环器病治疗中心神经外科继续深造，经过了漫长的学习和进修，2002年10月，学成之后金永健教授毅然辞去日本丰厚的报酬和优越的科研环境，选择回国。

回国后，他开始了在自己的祖国履行救死扶伤的使命，开启了顽固性偏头痛研究之路。在这条研究之路上，金永健对传统偏头痛发病机制提出了挑战性的观点，金永健教授率先提出：头皮上正常的血管和神经之间是伴行的关系，互不压迫，而偏头痛病人的血管神经之间，由于各种原因，使血管对神经造成异常的压迫或缠绕，这种压迫并不会直接造成疼痛，而当情绪波动等各种原因，使压迫段的血管过度的舒缩，以及内分泌的变化，使血液内的致痛神经递质浓度异常改变时，压迫段的血管对神经产生一种异常的刺激，并引起头痛发作。利用神经减压手术解除这种血管对神经的压迫后，头痛也就自然根.治了。经过多年的临床实践证明了微血管减压手术治疗顽固性偏头痛的有效性和确切性。

多年来，作为中国科学院转化医学研究室的中国医科大学航空总医院脑血管神经外科在金永健教授的带领下已然成为国内最.大的偏头痛科研治疗基地，国内众多顽固性偏头痛的患者在此接受了微血管减压术并达到了理想的治疗效果。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。师从日本著名神经外科专家森·惟明(Mori)教授，擅长烟雾病的联合搭桥手术，颈动脉狭窄的内膜剥脱手术，脑梗塞、动脉瘤、脑血管畸形等的神经介入手术及微创手术治疗，顽固性偏头痛的显微血管减压治疗等。曾成功为国内最小（2岁）的烟雾病患儿实施联合血管旁路手术。已完成颈动脉狭窄、烟雾病、偏头痛等脑血管病的介入治疗及外科手术治疗1000多例。曾荣获北京卫生系统技术创新标兵称号。与此同时，发表相关论文10余篇，其中包括较有影响力的国际级论文2篇，获得北京市首发基金项目1项，留学归国人员基金1项，清华－裕元医学科学研究基金1项。

出诊时间：每周二上午