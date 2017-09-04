北京偏头痛最.新的治疗方法

核心提示：偏头痛给人带来的痛苦是常人难以忍受的，所以一旦患上偏头痛，就要加以重视及时就诊。可是面对药物、中医、按摩、手术等这么多的治疗偏头痛的方法，偏头痛患者不禁有些迷惑———到底该选择哪种治疗方法呢？

偏头痛给人带来的痛苦是常人难以忍受的，所以一旦患上偏头痛，就要加以重视及时就诊。可是面对药物、中医、按摩、手术等这么多的治疗偏头痛的方法，偏头痛患者不禁有些迷惑———到底该选择哪种治疗方法呢？

客观的讲，以上偏头痛治疗方法针对偏头痛治疗都有不同的治疗范围及疗效。药物、中医及按摩，这3种治疗方法是目前普遍采用的治疗方法，但一般也只是对轻度偏头痛患者有效，另外是长期服药（止痛药），会严重影响到肝肾功能。

目前，外科手术是近年针对顽固性偏头痛治疗全新的方法。医学界经过长期的临床实践与案例跟踪回访，证实了微血管减压术手术方法是从疼痛部位和病变入手的治疗偏头痛的一种非常有效的外科手段。显微血管减压手术，术中仔细探查需要减压的神经血管异常接触部位并彻.底解除神经卡压部位是手术效果显著的关键所在。同时，微血管减压术还具有创伤小（切口3厘米）、风险低（局部麻醉）、住院时间短（3-5天）、费用低等优点。

当然，显微血管减压手术的难度很大，对医院的设备、医生的技术、水平和操作的熟练程度有着极高的要求，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科作为中国科学院北京转化医学研究院是目前国内唯.一一家开展微血管减压治疗偏头痛，是国内最.大的偏头痛科研诊疗基地。其在日本留学博士金永健教授的带领下，已成功完成了1000余例偏头痛显微血管减压手术，这也标志着中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科在偏头痛的科研、治疗的道路上走在国际前列。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。师从日本著名神经外科专家森·惟明(Mori)教授，擅长烟雾病的联合搭桥手术，颈动脉狭窄的内膜剥脱手术，脑梗塞、动脉瘤、脑血管畸形等的神经介入手术及微创手术治疗，顽固性偏头痛的显微血管减压治疗等。曾成功为国内最小（2岁）的烟雾病患儿实施联合血管旁路手术。已完成颈动脉狭窄、烟雾病、偏头痛等脑血管病的介入治疗及外科手术治疗1000多例。曾荣获北京卫生系统技术创新标兵称号。与此同时，发表相关论文10余篇，其中包括较有影响力的国际级论文2篇，获得北京市首发基金项目1项，留学归国人员基金1项，清华－裕元医学科学研究基金1项。

出诊时间：每周二上午