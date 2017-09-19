核心提示：烟雾病是一种大脑主要分支血管狭窄或闭塞造成的颅底代偿性血管呈烟雾状的脑血管疾病。该病首发于日本，日本、朝鲜、韩国、中国等亚洲国家为高发地带，发病高峰人群主要集中在两个年龄段

烟雾病是一种大脑主要分支血管狭窄或闭塞造成的颅底代偿性血管呈烟雾状的脑血管疾病。该病首发于日本，日本、朝鲜、韩国、中国等亚洲国家为高发地带，发病高峰人群主要集中在两个年龄段，一个是10岁以下的儿童，另一个是40岁以上的中青年。

烟雾病最常见的临床表现是脑缺血型发作，其特点是反复发生一过性的肢体无力、头痛、头晕、偏盲等。但这些都是早期的症状，如果不进行及时有效的治疗，任病情继续发展下去的话，烟雾病还会出现脑梗塞型发作（持续性瘫痪、失语、视觉障碍和智力障碍等）或者脑出血型发作。

所以一旦在初期症状发现并确诊烟雾病，应当及时采取有效的治疗措施，遏制病情的持续发展，避免脑卒中发生。

烟雾病联合血管旁路手术，因其能够重建良好、正常的血流通道，所以是目前治疗烟雾病比较彻.底的一种方式。联合血管旁路手术，将颞浅动脉和大脑中动脉进行直接搭桥后，当天立即缓解大脑缺血症状，效果立竿见影；进行脑-硬膜-颞肌-动脉-颅骨骨膜血管融通，可以在较大的范围内形成新生血管，从而在更大范围内改善大脑供血。

中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科金永健教授的专家团队，有着烟雾病联合血管旁路手术扎实的专业理论研究和多年的外科临床手术经验。据随访跟踪记录显示，近年来在中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科受术的烟雾病患者对其手术治疗效果非常满意，目前已经成功完成1000余例手术。