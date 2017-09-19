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治疗偏头痛哪家医院好？航空总医院金永健

2017-09-19
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核心提示：偏头痛很多人都得过，或者说很多人都在得着。因为这个病一般情况下在一般地方都比较难治。很多人患上这个病，一般就十几年甚至几十年带病在身。如果不治疗的话，甚至有

　　偏头痛很多人都得过，或者说很多人都在得着。因为这个病一般情况下在一般地方都比较难治。很多人患上这个病，一般就十几年甚至几十年带病在身。如果不治疗的话，甚至有可能终身带病，非常受折磨。

　　如此平平常常的一个头痛病，真的就这么难治吗？但情况就是这样，甚至有些病人会有些绝望的经历，四处求医，而大部分医生就明确地告诉病人，这病就是治不好的。这里就有这样一个例子，来自浙江的一位施女士，患偏头痛28年，“我只要听说哪里有治偏头痛病的，我就去看，但是都没有效果。到哪里都说我这个病看不好，人家说那个演员张国立那么有钱都看不好的。”

　　但是事实真的是如此吗？偏头痛这个病难道真的就是个治不好的病吗？这病就这么难治吗？当然不是，难者不会，会者不难。之所以地方一些医院治不好这病，主要还是没有找到病根，不得要领。只要切中症结，疗法得当，何难之有？还是那个例子，患偏头痛28年的施女士，后来就彻.底治好了偏头痛。她不停地寻医问药，不停地在寻找哪个医院治疗偏头痛，在找寻治疗偏头痛最.好的医院。终于功夫不负有心人，她找到了。

　　2016年，机缘巧合下，他来到中国医科大学航空总医院，遇上了脑血管病神经外科主任金永健教授，为她做了一个显微血管减压术，彻.底治好了她的偏头痛，让她彻.底摆脱了28年的病痛。金永健教授介绍，偏头痛是由于病灶部位神经受到压迫，并在一定的刺激下释放致痛递质而引起的头痛。根据这一理论，金永健教授用显微神经减压术的方法，在显微镜下，找到病灶部位，解除神经所受的压迫，并将神经保护起来，病痛就消除了。这是从偏头痛的症结上入手进行治疗，能达到治病祛根的目的。

　　【专家介绍】

　　金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000 多例。

　　出诊时间：每周二上午

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