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如何治疗偏头痛？

2017-09-19
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核心提示：偏头痛在中国已经有几千年的历史。千百年来，如何治疗偏头痛一直是中国历代医者孜孜以求的问题，也是现代医学一直不断研究探索

　　偏头痛在中国已经有几千年的历史。千百年来，如何治疗偏头痛一直是中国历代医者孜孜以求的问题，也是现代医学一直不断研究探索的课题。那么探索的成效怎么样呢？我们先来看看现在社会上偏头痛的现状。

　　偏头痛是一种临床上最为常见的原发性头痛类型。常见到什么程度呢？偏头痛在人群中患病率在5%-10%。所以这种病是非常常见的。尽管是一种常见病，但是其治疗情况却并不尽如人意。很多患者在地方医院通过用药等各种疗法，却治不好病。十几年、几十年不断求医，确仍不断遭受偏头痛折磨的病人比比皆是。

　　偏头痛的治疗情况这么不理想，那是不是代表现代医学对偏头痛治疗的研究探索没有成效呢？并非如此。好的疗法还是有的，只是还未广泛普及，这当然是需要一个过程的。国内治疗偏头痛研究探索比较成功的当属航空总医院的金永健教授。他认为，偏头痛是由于病灶部位神经受到压迫，并在一定的刺激下释放致痛递质而引起的头痛。根据这一理论，金永健教授用显微神经减压术的方法，在显微镜下，找到病灶部位，解除神经所受的压迫，并将神经保护起来，病痛就消除了。这是从偏头痛的症结上入手进行治疗，能达到治病祛根的目的。

　　【专家介绍】

　　金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000多例。

　　出诊时间：每周二上午

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