核心提示：偏头痛如何治疗？人们得了病往往第．一时间想到吃药，但是偏头痛这个病有时候吃药并不起作用。这时，有些患者会转而去寻求中医治疗偏头痛，

偏头痛如何治疗？人们得了病往往第.一时间想到吃药，但是偏头痛这个病有时候吃药并不起作用。这时，有些患者会转而去寻求中医治疗偏头痛，比如服用中药，或者采用中医针灸、按摩、拔罐、刮痧等疗法，有时候也真的会有一些效果。

那么中医治疗偏头痛怎么样，靠不靠谱呢？应该说，轻度偏头痛，中医疗法对于缓解疼痛症状或会有一定的效果，但是这种中医疗法能够治病祛根吗？这就难说了！偏头痛的发病机制目前还不十分清楚，但是有一种学说比较主流，受到比较广泛的认可，那就是偏头痛的血管神经压迫学说。

著名神经外科专家，航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授曾经在一次电视访谈中介绍过偏头痛的血管神经压迫学说。金教授说，正常人头部的血管和神经是伴行的关系，而偏头痛病人由于某种原因造成血管对神经的缠绕、卡压等，当然这种缠绕、卡压并不会直接导致头痛，而当情绪波动或其他原因发生时会使压迫部位释放一些致痛递质，造成偏头痛的发作。

所以，偏头痛如果是这样的发病机制，那么通过中医的一些疗法来改变这种血管神经的压迫，似乎是不太可能的。那么偏头痛究竟应该如何治疗呢？偏头痛哪家医院看得好呢？前文提到的金永健教授就是其中不错的一位医生。航空总医院金永健教授根据这种血管神经压迫学说，用显微神经减压术的方法，在显微镜下，找到病灶部位，解除神经所受的压迫，并将神经保护起来，病痛就消除了。这是从偏头痛的症结上入手进行治疗，能达到治病祛根的目的。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长顽固性偏头痛的显微血管减压治疗，脑血管狭窄、颈动脉狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术、内膜剥脱手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术等。近年完成偏头痛、脑血管狭窄、烟雾病等脑血管病的手术及介入治疗1000多例。

出诊时间：每周二上午