颈动脉狭窄引起的缺血性脑中风

核心提示：目前脑血管病已成为危害我国中老年人身体健康和生命的主要疾病，而且逐渐呈低龄化趋势发展。据卫生部疾控中心资料显示，脑血管病近年在全部死亡病因顺

颈动脉狭窄——脑血管疾病的最.大元凶

目前脑血管病已成为危害我国中老年人身体健康和生命的主要疾病，而且逐渐呈低龄化趋势发展。据卫生部疾控中心资料显示，脑血管病近年在全部死亡病因顺位中都呈现明显前移的趋势，每年有超过200万人死于中风。在脑血管意外中，占比最.大的就是缺血性脑中风，占比75%~90%。而颈动脉狭窄或闭塞则是导致缺血性脑中风的主要原因，因为颈动脉狭窄或闭塞可致脑组织缺血甚至坏死。

颈动脉狭窄是导致缺血性脑中风的主要原因。那么颈动脉狭窄又是什么原因引起的呢？由于机体血脂代谢异常，造成颈动脉粥样硬化，在血管壁形成斑块，以及颈动脉内膜及平滑肌细胞异常增生，最后导致血管腔径狭窄，甚至闭塞。通常，50岁以上的中老年人多发颈动脉狭窄，但近年来也呈低龄化趋势发展，出现许多30多岁年轻人颈动脉狭窄病例。

颈动脉内膜剥脱术——颈动脉狭窄的克星

长期以来，人们对脑血管疾病的关注和预防不够，往往在发生中风后才引起重视进行治疗，但这时往往出现了一些不可逆的缺血损伤，治疗效果通常不好；正确的方式应该是，发病前就进行预防。颈动脉内膜剥脱术正是把关注的重点前移，即放在中风发生前的预防上。颈动脉内膜剥脱术在国外已经开展了60多年。上世纪五十年代，国外医学专家成功完成第.一例颈动脉内膜剥脱术以来，颈动脉内膜剥脱术成为治疗颈动脉狭窄、预防脑梗塞的一种标准手术。目前，颈动脉内膜剥脱术在西方国家相当成熟，已成为动脉硬化性颈动脉狭窄的常规治疗方法，美国每年约15万颈动脉狭窄患者接受这种手术。

而在我国，此项手术还没有普遍应用，仅有中国医科大学航空总医院等为数不多的几家大型医院开展这项手术比较成熟。航空总医院脑血管神经外科主任金永健教授将颈动脉内膜剥脱术引进国内以来，已成功实施这项手术1000多例，为颈动脉狭窄患者带来福音。

典型案例——他们在金永健的手术刀下重获健康

来自山西61岁的张先生五年前得过颈动脉狭窄，做过支架。今年4月下旬，张先生又突然发病，双腿无力，视物模糊。来到中国医科大学航空总医院，经头颅CTA检查示左颈动脉狭窄40%，右颈动脉狭窄80%。金教授为他实施了颈动脉内膜剥脱术。手术十分顺利，术后症状很快好转，“我这两天感觉精神头比以前好多了，眼睛也好了，看东西没问题了，金教授真是厉害，我非常感谢。”张先生说。

不仅张先生，还有很多饱受颈动脉狭窄困扰折磨的患者在金永健教授的手术刀下重新获得健康。来自江西81岁的老太太刘某，四年前查出颈动脉狭窄，在当地医院做了支架介入。2017年病情又复发，头疼眩晕得厉害，检查又见右侧颈内动脉80%的狭窄，而老太太这时还患上了糖尿病、高血压，当地医院将她推荐到了中国医科大学航空总医院。同样是在金永健教授的手术刀下，经过实施颈动脉内膜剥脱术，老太太恢复了健康。出院3个多月了，刘老太太说再没有出现过头痛眩晕的症状。

......这样的例子数不胜数。

经过金永健教授在国外的学习研究和回国后的实践提高，颈动脉内膜剥脱手术已经非常成熟。金永健教授介绍，颈动脉内膜剥脱术是在显微镜下进行，可以确保手术的安全。手术颈部切大小10厘米切口，找到颈动脉后，暂时夹闭颈动脉远端和近端，然后切开颈动脉，剥离切除有病变的动脉内膜，使颈动脉内壁光滑、内径恢复正常大小。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长颈动脉狭窄的内膜剥脱手术，脑血管狭窄、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄等的支架置入手术，烟雾病的脑血管搭桥手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术，顽固性偏头痛的显微血管减压治疗等。于2004年获得“北京卫生系统经济技术创新标兵”称号。于此同时，发表相关论文十余篇，其中包括较有影响力的国际级论文２篇，获得北京市首发基金项目1项，留学归国人员基金1项，清华－裕元医学科学研究基金1项。