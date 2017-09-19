偏头痛的治疗方法有哪些？航空总医院金永健

核心提示：烟雾袅袅，是多么缥缈悠然的意境。但如果以“烟雾”来命名一种病，您还会认为那是一桩美事美景吗？相信经此一问的您现在已经是谈“烟雾”色变

烟雾袅袅，是多么缥缈悠然的意境。但如果以“烟雾”来命名一种病，您还会认为那是一桩美事美景吗？相信经此一问的您现在已经是谈“烟雾”色变了，是的，这不是耸人听闻，是真的有这种病，这种病的名字就叫“烟雾病”。

烟雾病是一种罕见的脑底血管网异常疾病，主要是大脑动脉环双侧主要分支血管（颈内动脉虹吸段及大脑前、中动脉，有时也包括大脑后动脉起始部）慢性进行性狭窄或闭塞，继发出现侧支异常的小血管网。因脑血管造影时呈现许多密集成堆的小血管影，似吸烟时吐出的烟雾，被形象地称为“烟雾病”。

了解了什么是烟雾病，那么这医学影像如烟似雾的烟雾病该如何治疗呢？

烟雾病内科保守治疗基本无益，只能进行手术治疗。治疗烟雾病的手术一般就是搭桥手术。烟雾病搭桥手术分为直接搭桥手术、间接搭桥手术（也就是贴敷术）和联合搭桥手术（联合血管旁路手术）。直接搭桥手术和间接搭桥手术已经是比较落后的术式了，它们也都各有缺点和局限。比如血供改善不够深入，比如起效时间慢等等。所以现在一般情况下，采用联合血管旁路手术效果会非常好。

为什么联合血管旁路手术的效果会非常好呢？

联合血管旁路手术是将直接血管搭桥手术和间接血管搭桥手术联合在一台手术上完成。直接搭桥就是将颞浅动脉与大脑中动脉进行搭桥吻合，然后进行间接搭桥也就是贴敷手术，将颞肌、硬膜、脑膜中动脉、颅骨骨膜等血管再生组织贴敷到脑表面，诱导形成新生血管。

联合血管旁路手术，直接搭桥和贴敷术同时进行，能够克服单纯贴敷和直接搭桥的各自局限，能更好地解决患者血流再建的问题。直接搭桥就是另建一条血流通道，对于脑部供血改善非常迅速，立竿见影;而贴敷可以诱导新生血管的形成，实现了更大范围地改善脑表面供血，使手术效果实现了最.大化。

说起联合血管旁路手术，不得不提到将它引进国内的中国医科大学航空总医院脑血管神经外科主任金永健教授。多年前，为了扭转国内治疗烟雾病的手术方法相对落后的局面，作为一个脑血管病方面医务工作者，金永健教授远赴日本做了大量的学习研究实践工作。在日本全面深度的进修和大量临床后，金永健教授成功的将烟雾病的联合血管旁路手术引入国内，并在回国后加以改善提高，形成了这种国内领先的非常有效的复合手术方式。

航空总医院脑血管病神经外科在烟雾病方面的联合血管旁路手术已达到国际领先水平，科主任金永健教授积累了多年的治疗烟雾病的临床经验，给无数烟雾病患者带来了福音，得到了社会上广大患者的一致认可和好评。

【专家介绍】

金永健，中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任，留日医学博士，硕士研究生导师，教授，青年神经外科专家，日本神经外科关西地区脑血管病神经外科分会会员。擅长烟雾病的脑血管搭桥手术，颈动脉狭窄的内膜剥脱手术，脑血管狭窄、、脑梗塞、脑供血不足、椎动脉狭窄的支架置入手术，动脉瘤、脑血管畸形的神经介入手术及微创手术，顽固性偏头痛的显微血管减压治疗等。曾成功为国内最小（2岁）的烟雾病患儿实施联合血管旁路手术。

出诊时间：每周二上午