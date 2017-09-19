烟雾症是什么原因引起

核心提示：烟雾病是一种发病率很低的脑血管疾病。随着现代影像技术的不断发展，神经外科医师对烟雾病认识水平的不断提高，及烟雾病研究与诊疗技术的不断进步，近年

烟雾病是一种发病率很低的脑血管疾病。随着现代影像技术的不断发展，神经外科医师对烟雾病认识水平的不断提高，及烟雾病研究与诊疗技术的不断进步，近年来，我国烟雾病的检出率也在逐年上升。随着越来越多的烟雾病患者被确诊，越来越多的人心底发出了强烈的疑问“烟雾病到底是什么原因引起的呢？”

对此，国内外专家学者的观点也不一致，有的学者说是先天性的，有的学者说是血管炎引起的，有人学者说是感染引起的，总之烟雾病的病因尚不完全清楚。

虽然烟雾病的病因不明，但毋庸置疑的是，烟雾病也是一种脑血管疾病，只不过它的特殊之处在于大脑动脉环双侧主要分支血管狭窄以至闭塞后，会继而导致颅底形成异常的畸形小血管网。

烟雾病联合血管旁路手术，通过“直接搭桥+间接搭桥”的血管双搭桥，快速全面改善大脑缺血状况。直接连通颅外血管和颅内血管，即刻改善大脑缺血状况；将额部颅骨骨膜等作为新生血管的供体组织，可以在额叶内侧形成新生血管，实现较大面积的脑血液供应。

烟雾病联合血管旁路手术作为以金永健教授为首的中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科重点发展的特色技术，多年来被大量的应用在烟雾病的外科手术临床上。据回访反馈记录显示，近年来接受过中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科专家团队手术治疗的烟雾病患者，对其手术治疗效果给予了高度肯定。