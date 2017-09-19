39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京航空总医院 > 正文
综合
问医生

烟雾症是什么原因引起

2017-09-19
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：烟雾病是一种发病率很低的脑血管疾病。随着现代影像技术的不断发展，神经外科医师对烟雾病认识水平的不断提高，及烟雾病研究与诊疗技术的不断进步，近年

　　烟雾病是一种发病率很低的脑血管疾病。随着现代影像技术的不断发展，神经外科医师对烟雾病认识水平的不断提高，及烟雾病研究与诊疗技术的不断进步，近年来，我国烟雾病的检出率也在逐年上升。随着越来越多的烟雾病患者被确诊，越来越多的人心底发出了强烈的疑问“烟雾病到底是什么原因引起的呢？”

　　对此，国内外专家学者的观点也不一致，有的学者说是先天性的，有的学者说是血管炎引起的，有人学者说是感染引起的，总之烟雾病的病因尚不完全清楚。

　　虽然烟雾病的病因不明，但毋庸置疑的是，烟雾病也是一种脑血管疾病，只不过它的特殊之处在于大脑动脉环双侧主要分支血管狭窄以至闭塞后，会继而导致颅底形成异常的畸形小血管网。

　　烟雾病联合血管旁路手术，通过“直接搭桥+间接搭桥”的血管双搭桥，快速全面改善大脑缺血状况。直接连通颅外血管和颅内血管，即刻改善大脑缺血状况；将额部颅骨骨膜等作为新生血管的供体组织，可以在额叶内侧形成新生血管，实现较大面积的脑血液供应。

　　烟雾病联合血管旁路手术作为以金永健教授为首的中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科重点发展的特色技术，多年来被大量的应用在烟雾病的外科手术临床上。据回访反馈记录显示，近年来接受过中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科专家团队手术治疗的烟雾病患者，对其手术治疗效果给予了高度肯定。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈