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做颈动脉狭窄手术哪家医院好？航空总医院

2017-09-21
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核心提示：　颈动脉狭窄最主要的病因就是动脉粥样硬化，大概有90％以上的颈动脉狭窄案例都是由这个原因引起的。此外，其他比较少见的原因还有像大动脉炎，外伤损伤，或者放射性损伤等等。

　　颈动脉狭窄最主要的病因就是动脉粥样硬化，大概有90%以上的颈动脉狭窄案例都是由这个原因引起的。此外，其他比较少见的原因还有像大动脉炎，外伤损伤，或者放射性损伤等等。

　　由于动脉粥样硬化，颈动脉壁逐渐出现脂质积聚，久而久之，颈动脉内膜逐渐增生、变性、溃疡、钙化甚至形成斑块，就会使颈动脉管腔变得狭小。根据管腔内纸质积聚和内膜增生变性的不同程度，可以将颈动脉狭窄分为不同的程度等级。不同的程度，治疗方法也不一样。颈动脉轻度狭窄（狭窄率小于50%）可予药物保守治疗，而颈动脉狭窄达到中重度的话，一般就应该进行手术治疗了。

　　那么做颈动脉狭窄手术哪家医院好呢？首先我们得知道颈动脉中重度狭窄需要做什么手术，这个主要有两种-颈动脉支架介入术和颈动脉内膜剥脱术。这两项手术做的比较好的医院并不多，而近年中国医科大学航空总医院在颈动脉狭窄的外科手术治疗领域内独领风尚，医院的脑血管病神经外科可以同时操作这两种手术，手术由科主任、留日医学博士金永健亲自操刀，金教授经验丰富、技术娴熟、围手术期管理完善、治疗效果好。目前，金永健教授已完成颈动脉狭窄的支架介入和内膜剥脱手术一千多例，反响良好。

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