核心提示：偏头痛发病率挺高，患病头痛的病人全体数量很大。有很多患者会问有没有什么治疗偏头痛的土方法。其实这种想法、这种心理是不正确的，不管得什么病，都应该去正规

偏头痛发病率挺高，患病头痛的病人全体数量很大。有很多患者会问有没有什么治疗偏头痛的土方法。其实这种想法、这种心理是不正确的，不管得什么病，都应该去正规医院接受正规的治疗，为什么要要什么所谓的土方法呢？所谓的土方法，未经证实的所谓偏方等，它有没有效果、有没有危险，这都很难说。切不可拿生命当儿戏，去用什么旁门左道的土方法治病，所以土方法是不可取的。

虽然土方法不可取，不过著名的神经外科专家、航空总医院脑血管专家金永健教授倒是觉得对于轻度的偏头痛，倒是有一些科学的科学的自我调剂可以尝试：

一方面注意科学地调节饮食，比如远离酪氨酸类的食物，像奶酪、巧克力、豆类制品等就不要吃了，还有减少饮酒，尤其不要喝红酒；另一方面就是学会自我减压，规律地运动，生活要有规律，放松心情，比如泡泡温泉、做做瑜伽、打打太极等；还有就是可以做一些呼吸训练，可以帮助患者减少焦虑、放松肌肉与神经......

当然这些对于轻度偏头痛患者有可能有效，而对顽固性偏头痛是做不到的。金永健教授说，顽固性偏头痛可以采用显微血管减压的方式进行干预，通过一个微创手术将头皮内引起偏头痛发作的根源解除掉，也就是将血管与神经的压迫祛除掉，偏头痛便不会再发作。显微血管减压术，在显微镜下操作，十分安全，且是微创手术，切口仅3cm，术后伤口以医用生物胶粘合，切口在发际内，不影响美观。