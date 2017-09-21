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颈动脉血管堵塞的危害？航空总医院金永健

2017-09-21
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核心提示：颈动脉血管堵塞，是颈动脉里的“血管垃圾”（粥样硬化斑块）堆积到把血管完全堵塞住的程度了。颈动脉血管堵塞危害严重，轻则头痛头晕、四肢无力影响工作生活，重则中风、偏瘫危及生命。

　　颈动脉血管堵塞，是颈动脉里的“血管垃圾”（粥样硬化斑块）堆积到把血管完全堵塞住的程度了。颈动脉血管堵塞危害严重，轻则头痛头晕、四肢无力影响工作生活，重则中风、偏瘫危及生命。

　　日本留学博士金永健教授表示：颈动脉血管堵塞危害严重，一定要在颈动脉狭窄没有达到严重程度时进行治疗。通常狭窄程度达到中重度以上（狭窄度>50%），并有症状表现出来（如头痛头晕、肢体无力等）就应该进行治疗，尤其是重度狭窄患者（狭窄度>70%）无症状患者，更是公认的高危病变，需要尽早进行手术。

　　颈动脉内膜剥脱术，是目前国际上治疗颈动脉狭窄、预防脑中风效果比较显著的外科手术。颈动脉内膜剥脱术，麻醉成功后，在患者的颈部做一个切口以显露颈动脉，以便于进行阻断及开放。切开颈动脉，剥离增厚的动脉内膜，取出造成颈动脉狭窄的硬化斑块，从而彻.底恢复颈动脉血流。

　　中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科实施颈动脉内膜剥脱术多年，其手术水平和熟练程度在国内外同行中处于领先地位。据相关的反馈调查显示，多年来接受过中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科金永健教授专家团队治疗的颈动脉狭窄患者，对金永健教授医学团队的临床治疗效果广为赞誉！

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