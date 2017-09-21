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偏头疼是什么原因引起的

2017-09-21
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核心提示：　“世上病有千万种，唯有偏头痛最难受”，许多偏头痛患者会发出这样的感慨！的确，偏头痛发作起来，对患者来说真的是一种莫大的折磨，真的很难受。临床上有的病人疼起来死去活来，躺地上打滚的有，想撞墙的有，甚至有的患者不堪其痛想轻生的也有。有些患者对医生感叹世事的

　　“世上病有千万种，唯有偏头痛最难受”，许多偏头痛患者会发出这样的感慨！的确，偏头痛发作起来，对患者来说真的是一种莫大的折磨，真的很难受。临床上有的病人疼起来死去活来，躺地上打滚的有，想撞墙的有，甚至有的患者不堪其痛想轻生的也有。有些患者对医生感叹世事的不公，“为什么要让我得这种病，到底我这偏头痛是什么原因引起的？”

　　对啊，偏头痛是什么原因引起的呢？这个问题真是众说纷纭，却又莫衷一是。偏头痛的原因目前尚不明确，但是一般来说可能的诱发因素有，比如学习、工作紧张，劳累，或者受到凉风，还有饮食方面的因素，比如食用巧克力、奶酪、豆类制品或者饮用红酒等等，这些都有一定的关系。另外，偏头痛可能还和遗传因素、内分泌因素有关系。

　　当然以上这些是偏头痛的一些诱发因素，那么偏头痛的具体发病机制是怎样的呢？中国医科大学航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授认为，偏头痛的发病是由于病人头皮上的血管与神经产生压迫，并且在以上所说的因素的刺激下，血液致痛递质浓度发生变化，刺激神经，产生疼痛。

　　基于这个理论，金永健教授采用显微血管加压的方式，在显微镜下找到头皮下的血管神经压迫点，将其解除，充分游离松解神经，并将神经隔离保护起来，避免神经受到刺激，头痛便不会再犯了。

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