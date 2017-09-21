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颈动脉内膜剥脱术哪个医院好？航空总医院金永健

2017-09-21
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核心提示：　　颈动脉是人体最重要的血管之一，它是供给脑部血液的主要血管，但是这支血管却也是最容易发生病变的血管之一。比如颈动脉狭窄就是一种非常常见的颈

　　颈动脉是人体最重要的血管之一，它是供给脑部血液的主要血管，但是这支血管却也是最容易发生病变的血管之一。比如颈动脉狭窄就是一种非常常见的颈动脉的病变，颈动脉狭窄是引发脑卒中的重要原因之一。据统计，很大一部分缺血性脑卒中都是由于颈动脉狭窄引起的。所以一旦患上颈动脉狭窄，一定要引起足够的重视。

　　对于颈动脉狭窄的治疗，一般轻度狭窄的话，内科保守保守治疗，控制症状病情、保持健康生活、防止发展恶化，就可以了；而对于颈动脉中重度狭窄的话，则需要进行外科治疗。颈动脉内膜剥脱术是一种比较好的外科治疗方式。这种术式已经有了很长时间的发展积淀了。自从上世纪五十年代，国外科学界首次完成第.一例颈动脉内膜剥脱术以来，这项手术就成为治疗颈动脉狭窄、预防脑梗塞的一种标准手术。

　　颈动脉内膜剥脱术在国外已经十分成熟，美国每年有15万人接受这一手术。而在我国，这项手术还没有广泛普及，只有少数几家大型医院在开展这一手术。那么目前，颈动脉内膜剥脱术哪个医院好呢？在我国的首都北京东北部地区就有这样一家医院——航空总医院，开展颈动脉内膜剥脱术比较成熟，甚至可以说技术一点不输发展最早的欧美国家。

　　航空总医院脑血管病神经外科主任金永健教授曾留学日本，专门学习颈动脉狭窄、颅底异常血管网、脑动脉瘤等脑血管疾病的治疗，并成功将颈动脉内膜剥脱术引入国内。在回国后的医学实践中不断改进完善，至今已完成颈动脉内膜剥脱术一千多例，积累了丰富的临床经验。近期，金永健教授成功完成一例83岁老人颈动脉内膜剥脱手术，在医学界引起较大反响。

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