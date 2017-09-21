颈动脉内膜剥脱术麻醉方式

核心提示：目前，颈动脉内膜剥脱术是颈动脉狭窄的主要治疗方式之一。颈动脉内膜剥脱术最早是上世纪五十年代由国外医学家首次完成，自此，这项手术成为治疗颈动脉狭窄

目前，颈动脉内膜剥脱术是颈动脉狭窄的主要治疗方式之一。颈动脉内膜剥脱术最早是上世纪五十年代由国外医学家首次完成，自此，这项手术成为治疗颈动脉狭窄、预防脑梗塞的一项标准手术。

颈动脉内膜剥脱术是一个系统工程，它是一个成套的围手术期的管理，包括术前的控制准备，术中的血压管理、麻醉的诱导、麻醉的苏醒、术后的护理等等，所以它是一个团队协作的系统工程。这其中的每一环都必不可少，每一环都非常重要。我们今天先来了解一下颈动脉内膜剥脱术中的麻醉管理。

颈动脉内膜剥脱术的麻醉包括局部麻醉和全身麻醉两种方式。这两种麻醉方式各有优劣，不过一般推荐常规采用全麻方式。因为局部麻醉的方式，患者往往有恐惧心理，而全麻的优势在于可以较好的控制呼吸和循环等系统，吸入麻醉药可以增加脑血流，减少脑耗氧。我们医院目前实施颈动脉内膜剥脱术一般采用的是全身麻醉的方式。

不管是局麻还是全麻，都对麻醉团队有着非常高的要求。我们有一个很好的麻醉团队。我们的麻醉与疼痛医学科科主任安建雄博士，多年来致力于麻醉与疼痛医学的研究与临床工作，擅长各种危重疑难病例麻醉、抢救与治疗。分别于2013年和2014年成功完成“渐冻人”吕元芳和著名运动员桑兰剖宫产麻醉与重症监护治疗。所以颈动脉内膜剥脱术的麻醉自然不在话下，我们做这个手术在安建雄博士团队的配合下，一般都取得患者非常满意的麻醉效果，使得手术顺利进行，取得很好的手术效果。我们做过一千多例的颈动脉内膜剥脱术，不管是术中的麻醉效果还是术后的恢复改善效果，都非常理想。